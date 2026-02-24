Les fautes ? Un casse-tête difficile à résoudre pour Karl-Anthony Towns

Les fautes offensives ont toujours été un souci pour Karl-Anthony Towns. Cette saison, il en comptabilise déjà 51, soit deux de plus que toute la saison dernière, alors que l’intérieur des Knicks était pourtant déjà le leader dans le domaine. Et ce problème pèse sur son jeu, mais aussi sur les résultats de New York, à l’image de la défaite face aux Pacers en prolongation, mi-février. En posant un écran pour Jalen Brunson, « KAT » est encore en mouvement lorsque son meneur l’utilise. Coup de sifflet logique et expulsion de Karl-Anthony Towns…

Interrogé à ce sujet, l’ancien joueur des Wolves admet que ses poses d’écran ne sont pas parfaites cette saison.

« Vous devez comprendre comment les arbitres jugent la situation et vous adapter au jeu », reconnaissait Karl-Anthony Towns après cette défaite. « Et j’ai compris que plus l’écran est proche du porteur, plus le défenseur aura tendance à tomber, et ensuite c’est à l’arbitre de décider. »

Si, depuis la fin du All-Star Break, Karl-Anthony Towns ne commet plus d’écrans mobiles, il reste dans ses standards, avec une faute offensive sifflée par match. Que ce soit en fonçant sur les défenseurs lorsqu’il attaque le cercle, comme lors du duel face aux Pistons, ou en jouant des coudes pour tenter de prendre des rebonds offensifs.

Sanctionné des deux côtés du terrain

Outre ce problème de fautes offensives, Karl-Anthony Towns est aussi de très loin le joueur des Knicks qui commet le plus de fautes, avec un total de 191, loin devant les 110 d’OG Anunoby. Seul Wendell Carter Jr. fait pire que le New-Yorkais dans toute la ligue, avec 193 fautes sifflées contre lui depuis le début de la campagne.

Un défaut que l’intérieur des Knicks semble avoir du mal à corriger puisque, depuis la reprise et les trois matchs disputés par New York, Karl-Anthony Towns commet toujours 3,7 fautes par soir.

« Lui dire de ne pas commettre de fautes me semble un peu redondant », expliquait Josh Hart fin janvier. « Il doit être plus intelligent en défense, montrer ses mains, être plus solide et, parfois, laisser les arbitres tranquilles. »

Des fautes qui traduisent à la fois sa frustration et ses difficultés à pleinement s’intégrer dans le système de son nouveau coach, et qui se transforment en casse-tête pour Mike Brown, comme lors de la défaite face aux Wolves, le 23 décembre, où Karl-Anthony Towns n’a pas pu finir la partie alors qu’il affichait 40 points et 13 rebonds.

« Il doit simplement éviter les fautes inutiles », martelait l’entraîneur des Knicks. « Il a commis des fautes inutiles en utilisant ses mains ou en accrochant un adversaire. À cause de ça, nous avons dû le mettre sur le banc alors que nous avions besoin de lui. »

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32:01 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 38:25 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35:35 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33:03 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33:55 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33:47 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33:28 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33:00 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32:41 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NY 72 34:58 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NY 54 31:22 47.4 36.5 85.7 3.1 8.7 11.8 2.9 3.5 0.9 2.5 0.6 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.