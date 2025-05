Les fautes sur Shai Gilgeous-Alexander, un casse-tête pour les Wolves

Après une double confrontation face au Thunder en saison régulière, Chris Finch avait pointé du doigt le fait qu’il était très difficile de défendre sur Shai Gilgeous-Alexander sans commettre de faute. Un constat qui s’est vérifié lors de ce premier match de la finale de conférence entre OKC et Minnesota. Dès les premières minutes, Rudy Gobert tombe dans le piège de SGA et commet une faute qui envoie le candidat au MVP sur la ligne des lancers francs. Quelques secondes plus tard, le Français est sanctionné d’une faute offensive.

Chris Finch se retrouve contraint de le remplacer et d’adapter tout son système défensif : « On s’est pris quelques fautes au début de match, ce qui nous a obligés à être moins durs en défense que ce que l’on aurait dû être », analyse-t-il. « Je suis parti sur un cinq plus petit pour voir si on pouvait changer la physionomie de la rencontre. »

C’est Jaden McDaniels qui s’est le plus souvent retrouvé à défendre sur Shai Gilgeous-Alexander. Si en première mi-temps, l’ailier a bien défendu à l’image de ce contre sur le « franchise player » d’Oklahoma City après la pause, il a été davantage sanctionné. Dès la reprise, il commet deux fautes en quatre minutes dont une sur un « stepback » de Shai Gilgeous-Alexander alors que le contact semble léger.

Même son de cloche lors de l’ultime faute de l’ailier des Wolves sur SGA qui le contraint à quitter le parquet.

Garder la tête froide

« Oui, il y a de la frustration », reconnaît ainsi Chris Finch. « Mais nous devons être capables de mettre ça de côté et de nous concentrer sur l’action suivante. »

Entre les deux fautes rapides de Rudy Gobert et les six de Jaden McDaniels, c’est tout le collectif de Minnesota qui est sorti de son match et qui s’est davantage concentré sur l’arbitrage, plutôt que sur le jeu.

« Je suis sorti de mon rôle à plusieurs reprises », avoue Mike Conley. « Nous en avions parlé avant la série, mais nous devons garder la tête froide et rester concentrés. Bien sûr qu’il y a des situations où on a l’impression de n’avoir rien fait, mais qu’une faute est quand même sifflée alors qu’eux font la même chose de l’autre côté sans recevoir de coup de sifflet. Mais c’est le jeu et nous devons être meilleurs. »

Si les Wolves étaient parvenus à limiter l’apport offensif de Shai Gilgeous-Alexander en première mi-temps (11 points à 2/13 au tir), les nombreuses fautes en seconde période ont contraint les joueurs de Minnesota à être plus précautionneux lorsqu’ils défendaient sur le candidat au MVP qui a fini à 31 points avec 14 lancers francs tentés.

Pour limiter ce genre de problèmes, les Nuggets avaient beaucoup utilisé la zone, afin d’éviter ces duels en un-contre-un qui permettent à « SGA » de provoquer les fautes. À voir si les Wolves suivent la même voie…