31 points, 9 passes, 5 rebonds et 3 interceptions : on pourrait presque croire que ce premier match de la finale de la conférence Ouest n’était qu’une journée de plus au bureau pour Shai Gilgeous-Alexander. Le meneur du Thunder a pourtant connu deux rencontres en une, entre la première et la deuxième période. Comme son leader, toute l’équipe d’Oklahoma City a toussoté pendant deux quart-temps avant de prendre la mesure des Wolves. Et « SGA » termine avec un nouveau match calibre MVP.

Il a fallu 24 minutes d’adaptation au Canadien et aux siens pour passer du style de jeu des Nuggets, qui avaient beaucoup utilisé la défense de zone au tour précédent, à celui de Minnesota, en homme-à-homme. L’intensité des visiteurs et leur dureté physique a mis à mal Shai Gilgeous-Alexander, qui a eu toutes les peines du monde à trouver des solutions. L’accès au cercle a été bien verrouillé avant la mi-temps (2/13 au tir…), et les Wolves n’ont pas hésité à prendre le Canadien à deux, voire à trois joueurs pour limiter son impact. Mais la pause a tout changé.

« Nous n’avons pas réalisé les meilleurs troisièmes quart-temps jusque-là dans ces playoffs » a expliqué Shai Gilgeous-Alexander en conférence de presse. « Nous voulions insister là-dessus, sortir de la mi-temps en donnant les coups, qu’on les secoue un peu en amenant de l’énergie. Ne pas tomber dans la facilité, et nous allions être meilleurs sur la fin de match. Nous n’avons pas paniqué malgré nos difficultés en première période. Nous avons manqué des lay-ups faciles. Nous savions que si nous nous accrochions, ils finiraient par chuter. »

De 2/13 à 8/14 au tir

La prophétie de « SGA » disait vrai. Et le « franchise player » du Thunder y est forcément pour quelque chose. Shai Gilgeous-Alexander a retrouvé son adresse à mi-distance, en particulier après un « step-back » quand la défense adverse s’était regroupée, prête à l’attendre près du cercle. Sur le seul troisième quart-temps, il a été impliqué sur 20 points du Thunder, quand les Wolves au complet en ont inscrit 18.

« J’ai simplement essayé d’être agressif, de trouver mes positions de tir. Evidemment, ils ne sont pas rentrés comme habituellement et comme je l’aurais voulu. Cela fait partie du jeu. Rien n’a changé mon état d’esprit. Je voulais juste continuer d’être agressif, faire confiance en mon travail et cela a fonctionné en deuxième période. »

Difficile de lui donner tort avec 12 fautes provoquées et 14 lancers-francs obtenus dans la rencontre. Portés par les 20 points à 8/14, 5 passes et 4 rebonds de Shai Gilgeous-Alxander en deuxième période, Oklahoma City a laminé Minnesota 70-40. De quoi s’offrir une victoire en deux temps, un temps poussive, puis finalement tranquille. A l’image de son maître à jouer en somme.