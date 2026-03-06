LeBron James chipe un nouveau record à Kareem Abdul-Jabbar

Avant le déplacement des Lakers à Denver, il ne manquait que trois tirs à LeBron James pour passer devant Kareem Abdul-Jabbar et devenir le joueur avec le plus de tirs réussis en NBA. Une affaire réglée dès le premier quart-temps. Au terme de celui-ci, l’ailier californien réussit un « fadeaway » pour rentrer son 15 838e tir en carrière, dépassant les 15 837 de Kareem Abdul-Jabbar.

« C’est un tir que j’ai travaillé tout au long de ma carrière », souligne LeBron James sur ce « fadeaway » qui lui a permis de battre le record de Kareem Abdul-Jabbar. Lorsqu’on lui demande à partir de quel moment il a décidé d’énormément travailler sur son jeu au poste, il répond : « Après avoir perdu les Finales contre Dallas en 2011 où j’ai joué comme un pied. Je suis allé voir Hakeem [Olajuwon] et nous avons beaucoup travaillé dessus. »

LeBron James chipe ainsi un nouveau record à Kareem Abdul-Jabbar. En 2023, il était passé devant la légende NBA pour devenir le meilleur marqueur dans toute l’histoire de la Ligue. Un an plus tard, le natif d’Akron devenait le joueur qui comptabilisait le plus de minutes en saison régulière, toujours devant l’ancien pivot des Bucks et des Lakers.

Un dernier record pour terminer la saison ?

« Avoir mon nom lié à toutes ces légendes, c’est vraiment cool », se réjouit LeBron James. « En grandissant, j’ai beaucoup regardé et idolâtré les plus grands. Je me disais que si j’allais en NBA, je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour être mentionné avec ces noms-là. »

Après avoir battu le record de Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James a inscrit quatre paniers supplémentaires pour finir avec 16 points, 5 rebonds et 8 passes, mais il n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe. À 41 ans, le King pourrait aller chercher un autre record avant la fin de la saison régulière. Il reste vingt matchs à jouer aux Californiens et si LeBron James en joue sept, il passera devant Robert Parish pour devenir le joueur qui a joué le plus de matchs en carrière.

« Il a énormément de records et il a accumulé beaucoup de passes, de rebonds et de contres tout au long de sa carrière », rappelle JJ Redick. « C’est un joueur complet depuis 23 ans. C’est toujours remarquable de voir à quel point il est toujours dynamique en transition. C’est tout simplement un joueur de basket phénoménal. »

“Another record in the legendary career of Lebron James.” Every angle of LeBron’s record-breaking jumper, setting a new all‑time mark in field goals made! pic.twitter.com/97bZQx6ffW — NBA (@NBA) March 6, 2026

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 43 33:06 50.2 31.7 74.2 0.7 4.9 5.7 7.0 1.3 1.0 3.1 0.6 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.