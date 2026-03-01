Ciblé par Denver, Khris Middleton finira la saison à Dallas

Contrairement à son désormais ex-coéquipier Tyus Jones, Khris Middleton ne quittera pas Dallas. En effet, Marc Stein révèle que le triple All-Star va finir la saison dans le Texas, malgré des rumeurs de « buyout » et alors que ce dimanche 1er mars est la date-butoir pour qu’un joueur soit coupé tout en restant éligible pour disputer les playoffs avec une autre équipe.

Les Mavericks lui laissaient la main sur son avenir et le champion 2021 a donc décidé d’y rester, pour jouer les grands frères du vestiaire. Libre en juin prochain, il pourrait éventuellement obtenir un nouveau contrat de la part de la franchise texane…

Mais Khris Middleton (10.9 points, 4 rebonds et 3.2 passes) aurait également pu négocier une rupture de contrat à l’amiable avec Dallas, afin de rejoindre une équipe plus ambitieuse. Les Nuggets étaient ainsi intéressés par ses services, sauf que rien ne s’est finalement matérialisé.

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 17:36 44.0 31.1 84.4 0.1 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.1 6.1 2013-14 MIL 82 30:00 44.0 41.4 86.1 0.7 3.0 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30:06 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36:06 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 30:39 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36:22 46.6 35.9 88.4 0.5 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.1 2018-19 MIL 77 31:05 44.1 37.8 83.7 0.6 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 29:53 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33:22 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32:26 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24:16 43.6 31.5 90.2 0.8 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27:02 49.3 38.1 83.3 0.7 3.9 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 2024-25 MIL 23 23:13 51.2 40.7 84.8 0.2 3.5 3.7 4.4 2.3 0.7 1.6 0.2 12.6 2024-25 WAS 14 22:04 41.3 27.7 86.8 0.6 3.1 3.7 3.4 1.6 1.3 1.4 0.2 10.7 2025-26 DAL 7 24:00 48.5 36.4 89.3 1.4 2.9 4.3 2.9 1.9 0.7 1.7 0.0 13.9 2025-26 WAS 34 24:19 43.3 33.3 84.1 0.9 3.1 3.9 3.3 2.5 0.8 1.7 0.3 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.