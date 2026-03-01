Ciblé par Denver, Khris Middleton finira la saison à Dallas

Contrairement à son désormais ex-coéquipier Tyus Jones, Khris Middleton ne quittera pas Dallas. En effet, Marc Stein révèle que le triple All-Star va finir la saison dans le Texas, malgré des rumeurs de « buyout » et alors que ce dimanche 1er mars est la date-butoir pour qu’un joueur soit coupé tout en restant éligible pour disputer les playoffs avec une autre équipe.
Les Mavericks lui laissaient la main sur son avenir et le champion 2021 a donc décidé d’y rester, pour jouer les grands frères du vestiaire. Libre en juin prochain, il pourrait éventuellement obtenir un nouveau contrat de la part de la franchise texane…
Mais Khris Middleton (10.9 points, 4 rebonds et 3.2 passes) aurait également pu négocier une rupture de contrat à l’amiable avec Dallas, afin de rejoindre une équipe plus ambitieuse. Les Nuggets étaient ainsi intéressés par ses services, sauf que rien ne s’est finalement matérialisé.
|Khris Middleton
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2012-13
|DET
|27
|17:36
|44.0
|31.1
|84.4
|0.1
|1.7
|1.9
|1.0
|2.0
|0.6
|0.4
|0.1
|6.1
|2013-14
|MIL
|82
|30:00
|44.0
|41.4
|86.1
|0.7
|3.0
|3.8
|2.1
|3.0
|1.0
|1.5
|0.2
|12.1
|2014-15
|MIL
|79
|30:06
|46.7
|40.7
|85.9
|0.6
|3.8
|4.4
|2.3
|2.3
|1.5
|1.4
|0.1
|13.4
|2015-16
|MIL
|79
|36:06
|44.4
|39.6
|88.8
|0.6
|3.3
|3.8
|4.2
|2.6
|1.7
|2.3
|0.2
|18.2
|2016-17
|MIL
|29
|30:39
|45.0
|43.3
|88.0
|0.4
|3.9
|4.2
|3.4
|2.7
|1.4
|2.2
|0.2
|14.7
|2017-18
|MIL
|82
|36:22
|46.6
|35.9
|88.4
|0.5
|4.7
|5.2
|4.0
|3.3
|1.5
|2.3
|0.3
|20.1
|2018-19
|MIL
|77
|31:05
|44.1
|37.8
|83.7
|0.6
|5.3
|6.0
|4.3
|2.2
|1.0
|2.3
|0.1
|18.3
|2019-20
|MIL
|62
|29:53
|49.7
|41.5
|91.6
|0.7
|5.5
|6.2
|4.3
|2.3
|0.9
|2.2
|0.1
|20.9
|2020-21
|MIL
|68
|33:22
|47.6
|41.4
|89.8
|0.8
|5.2
|6.0
|5.4
|2.4
|1.1
|2.6
|0.1
|20.4
|2021-22
|MIL
|66
|32:26
|44.3
|37.3
|89.0
|0.6
|4.8
|5.4
|5.4
|2.4
|1.2
|2.9
|0.3
|20.1
|2022-23
|MIL
|33
|24:16
|43.6
|31.5
|90.2
|0.8
|3.4
|4.2
|4.9
|2.1
|0.7
|2.2
|0.2
|15.1
|2023-24
|MIL
|55
|27:02
|49.3
|38.1
|83.3
|0.7
|3.9
|4.7
|5.3
|2.6
|0.9
|2.3
|0.3
|15.1
|2024-25
|MIL
|23
|23:13
|51.2
|40.7
|84.8
|0.2
|3.5
|3.7
|4.4
|2.3
|0.7
|1.6
|0.2
|12.6
|2024-25
|WAS
|14
|22:04
|41.3
|27.7
|86.8
|0.6
|3.1
|3.7
|3.4
|1.6
|1.3
|1.4
|0.2
|10.7
|2025-26
|DAL
|7
|24:00
|48.5
|36.4
|89.3
|1.4
|2.9
|4.3
|2.9
|1.9
|0.7
|1.7
|0.0
|13.9
|2025-26
|WAS
|34
|24:19
|43.3
|33.3
|84.1
|0.9
|3.1
|3.9
|3.3
|2.5
|0.8
|1.7
|0.3
|10.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.