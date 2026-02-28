Matchs
Les Nuggets cherchent un ailier

NBA – Après avoir échoué à faire venir Kyle Anderson, les Nuggets auraient un oeil sur Khris Middleton.


Les Nuggets possèdent encore une place de libre dans l’effectif, et selon le Denver Post, les dirigeants souhaitent l’utiliser pour recruter un ailier, à dénicher parmi les joueurs coupés.

Le 1er mars (ce dimanche) marque la date-butoir pour qu’un joueur soit coupé par son équipe tout en restant éligible pour disputer les playoffs avec une autre franchise. Il n’a pas besoin d’avoir signé ailleurs avant le 1er mars, mais il doit avoir été libéré de son précédent contrat avant cette date.

Les Nuggets s’étaient ainsi positionnés sur Kyle Anderson, mais ce dernier a préféré retourner aux Wolves. Désormais, les dirigeants surveillent de près la situation de Khris Middleton, arrivé aux Mavericks il y a quelques semaines.

Selon Marc Stein, les Mavericks laissent à Middleton le choix de terminer la saison avec eux ou de négocier un buyout pour rejoindre un prétendant au titre. L’ancien All-Star a encore de beaux restes avec ses 14.5 pts/m aux Mavs, et s’il a la garantie d’être signé par un candidat au titre, il quittera Dallas dimanche.

LEXIQUE

Buy-out : rupture de contrat à l’amiable. Le joueur est libéré de son contrat avec des indemnités de départ qui peuvent atteindre la totalité du reste de son contrat. Le joueur devient alors free agent, et peut signer ailleurs.

