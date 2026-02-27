Alex Sarr rejouera-t-il cette saison ?

Comme leur objectif semble être de perdre le plus de matches en vue de leur positionnement à la prochaine Draft, on imagine que les dirigeants des Wizards ne sont pas trop inquiets de voir Alex Sarr, leur meilleur joueur, être coincé à l’infirmerie depuis la mi-février.

Forfait pour le Rising Stars, le Français souffre officiellement d’une élongation aux ischio-jambiers de sa jambe droite. Il devait initialement rater deux semaines, mais son coach Brian Keefe a indiqué cette nuit qu’il n’était pas encore sur le retour et qu’il était même « un peu plus en retard » que Trae Young dans son calendrier de reprise.

Alex Sarr sera ainsi réévalué chaque semaine à partir de maintenant et, clairement, il y a un risque qu’il ne rejoue presque pas, ou carrément plus, à six semaines de la fin de la saison régulière. Comme Trae Young donc, mais aussi comme Anthony Davis, alors que Kyshawn George et D’Angelo Russell squattent aussi l’infirmerie et que Cam Whitmore ne reviendra d’ores et déjà pas avant le prochain exercice.

Deuxième meilleur contreur de la ligue, derrière son compatriote Victor Wembanyama, l’intérieur français produisait une belle ligne de statistiques pour sa deuxième saison NBA : 17.2 points, 7.8 rebonds, 2.8 passes et 2 contres de moyenne, à près de 50% de réussite au tir.

En son absence, Tristan Vukcevic en profite au moins pour se montrer, et Washington pourrait donc rejoindre la liste des équipes (Memphis, Utah, Sacramento) qui mettent leurs meilleurs joueurs au frigo. La franchise de la capitale est actuellement dans le Top 5 des pires bilans, sauf que l’écart est minime avec les dernières places.

Alex Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 67 27:04 39.4 30.8 67.9 1.9 4.6 6.5 2.4 2.2 0.7 1.7 1.5 13.0 2025-26 WAS 41 28:12 49.6 33.6 69.1 2.3 5.4 7.8 2.8 2.1 0.8 1.7 2.0 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.