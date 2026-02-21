Un contrat de trois ans pour Tristan Vukcevic

Touché à la main face aux Pacers, Tristan Vukcevic va vite retrouver la sourire puisque ESPN annonce que les Wizards ont décidé de transformer son « two-way contract » en un vrai contrat, et il est très bien récompensé puisqu’il va s’engager pour trois ans, avec un salaire annuel de trois millions de dollars. Seule la troisième année est optionnelle, et il sera donc la première rotation, la saison prochaine, derrière Anthony Davis et Alex Sarr.

Alors qu’il lui restait encore 15 matches à disputer dans le cadre de son « two-way contract », Tristan Vukcevic a convaincu les Wizards avec ses 7.9 points et 2.7 rebonds de moyenne. Le départ de Marvin Bagley III aux Mavericks lui a laissé le champ libre comme doublure d’Alex Sarr, et il a même été titularisé lors des deux derniers matchs.

C’est le dénommé Leaky Black qui récupère son « two-way contract ». Cet arrière tourne à 10.4 points, 7.5 rebonds et 3.5 passes par match en G-League avec le Capital City Go-Go, la franchise affiliée aux Wizards.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.