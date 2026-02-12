Alex Sarr va également manquer le Rising Stars 2026

Encore un jeune talent absent pour le Rising Stars de ce week-end. Après Cooper Flagg, Alex Sarr doit déclarer forfait pour le rendez-vous étoilé des pépites de la ligue.

Shams Charania rapporte que le pivot des Wizards souffre d’une élongation aux ischio-jambiers de la jambe droite et sera absent pendant environ deux semaines. Il devrait ainsi manquer la double réception des Pacers, les 19 et 20 février, au retour du « All-Star break », et même le double déplacement à Atlanta qui suivra.

Le natif de Bordeaux, qui devait faire équipe avec Zaccharie Risacher ce week-end, n’a pas joué hier lors du déplacement à Cleveland. Depuis le début du mois de février, son temps de jeu est limité et il ne joue qu’un match sur deux en cas de « back-to-back ».

Cette saison, il affiche une solide ligne de statistiques à 17.2 points (49.6% aux tirs), 7.8 rebonds et 2 contres par match. Sarr est d’ailleurs le deuxième meilleur contreur de la ligue derrière son compatriote Victor Wembanyama.

Ce nouveau forfait oblige donc la NBA à nommer un autre remplaçant pour le Rising Stars. Rappel des effectifs :

Team Melo (Carmelo Anthony)

Cooper Flagg , Reed Sheppard, Stephon Castle, Dylan Harper, Jeremiah Fears, Donovan Clingan, Collin Murray-Boyles

Team T-Mac (Tracy McGrady)

Kon Knueppel, Kel’el Ware, Tre Johnson, Alex Sarr , Jaylon Tyson, Zaccharie Risacher, Cam Spencer

Team Vince (Carter)

VJ Edgecombe, Derik Queen, Kyshawn George, Matas Buzelis, Egor Dëmin, Cedric Coward, Jaylen Wells

Team Austin (Rivers)

Sean East II, Ron Harper Jr., Yanic Konan Niederhäuser, Alijah Martin, Tristen Newton, Yang Hansen, Mac McClung

Alex Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 67 27:04 39.4 30.8 67.9 1.9 4.6 6.5 2.4 2.2 0.7 1.7 1.5 13.0 2025-26 WAS 41 28:12 49.6 33.6 69.1 2.3 5.4 7.8 2.8 2.1 0.8 1.7 2.0 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.