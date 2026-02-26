James Harden blessé, les Cavs font confiance à Dennis Schröder

« J’ai regardé son pouce, et il ressemblait à mon doigt quand je me l’étais cassé. » Victime d’une fracture de l’annulaire au tout début de la saison, Jarrett Allen a sans doute compris avant les autres la gravité de la blessure de James Harden.

Ce dernier a lui aussi été victime d’une fracture (sans déplacement) du pouce droit, contractée lors de la rencontre face aux Knicks. « Je savais que quelque chose n’allait pas et j’attendais de voir s’il allait continuer à jouer malgré tout. Il en parlait. Mais c’est comme ça. Dans cette ligue, les joueurs tombent et il faut juste continuer », poursuit le pivot.

La nuit passée, lors de la défaite face aux Bucks, le pivot a terminé meilleur marqueur de sa formation (27 points et 11 rebonds), qui était privée du barbu justement, ainsi que de Donovan Mitchell et Evan Mobley. En l’absence de James Harden, Dennis Schröder a récupéré la place de titulaire, une première pour lui depuis son arrivée dans l’Ohio.

Et comme souvent lorsqu’il est responsabilisé, l’ancien joueur des Kings a répondu présent avec 26 points (8/14 aux tirs) et 5 passes, dont une majorité en combinant bien avec Jarrett Allen sur le « pick-and-roll ». « Confiance totale en Dennis. C’est un vétéran. Il sait comment diriger l’attaque. Il nous a guidés et a été vraiment important pour nous maintenir dans le match », résume le pivot.

Sans les stars, il est prêt à marquer plus

« Dans mon esprit, j’ai toujours pensé qu’il avait le niveau d’un meneur titulaire dans cette ligue. C’est ainsi que je l’ai toujours considéré. Il l’a déjà fait par le passé. Si la situation l’exige, nous sommes parés avec Dennis, si sa cheville va bien. On doit vérifier cela. C’était une assez mauvaise torsion », poursuit Kenny Atkinson au sujet d’une alerte physique concernant aussi l’Allemand.

Arrivé dans la ligue en 2013, le joueur drafté par les Hawks (17e position) ne cesse d’alterner entre le statut de titulaire et de 6e homme depuis ses premiers pas. Avec un James Harden diminué voire absent, le grand voyageur voit s’ouvrir une nouvelle chance de briller pour soulager Donovan Mitchell, mobilisé sur le poste 1 plus tôt dans la saison quand Darius Garland était sur la touche.

Alors Dennis Schröder se tient prêt à jouer chaque rôle. « Il nous manquait trois superstars et on s’est quand même battus. Quand ces trois gars sont là, je veux avoir un impact sur le jeu dans d’autres secteurs car on a assez de scoring. Aujourd’hui, j’ai dû m’en charger un peu plus. J’ai joué avec plus de liberté. C’était super pour moi, mais au final, on a perdu le match et c’est ce qui importe le plus », regrette le joueur de 32 ans.

Mais le vétéran apprécie la confiance placée par son coach, qu’il connaît depuis ses débuts à Atlanta. « C’est quelqu’un qui comprend ce que je peux apporter à une équipe. Il n’y a rien de mieux qu’un coach qui vous donne de la confiance et qui est sincère. Avec Kenny, j’y crois vraiment. Et dans la dernière ligne droite, en avril et encore plus loin en playoffs, cela va beaucoup m’aider », termine-t-il.

Dennis Schröder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13:05 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.3 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 19:41 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.6 0.6 1.9 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20:16 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.6 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32:02 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31:01 43.6 29.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29:17 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 30:45 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.2 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32:04 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.1 2.7 0.2 15.4 2021-22 BOS 49 29:15 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.3 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 HOU 15 26:56 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30:05 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 BKN 29 31:58 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 2023-24 TOR 51 30:34 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.7 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2024-25 DET 28 25:11 37.8 30.2 83.3 0.5 2.2 2.6 5.3 2.0 0.5 1.3 0.2 10.8 2024-25 GS 24 26:10 37.5 32.2 74.4 0.4 1.9 2.3 4.4 2.8 1.0 2.0 0.1 10.6 2024-25 BKN 23 33:34 45.2 38.7 88.9 0.2 2.8 3.0 6.6 2.4 1.1 2.6 0.2 18.4 2025-26 CLE 8 20:23 33.9 22.7 89.5 0.0 2.3 2.3 4.1 0.9 1.5 1.4 0.3 8.0 2025-26 SAC 40 26:24 40.8 34.3 82.0 0.6 2.5 3.1 5.3 1.7 0.8 2.0 0.2 12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.