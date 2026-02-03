Dennis Schröder très heureux de retrouver Kenny Atkinson

Un énième déménagement pour lui. Dennis Schroder ne s’en cache d’ailleurs même pas. La première chose à laquelle il a pensé, en apprenant son transfert de Sacramento à Cleveland, a été sa famille. Parce qu’ « on a déjà traversé un peu ça la saison dernière », quand le meneur est passé de Brooklyn à Detroit, avec une escale à Golden State entre les deux !

Sa deuxième pensée a été plus logistique, sur la maison, l’organisation du départ… « Et ma troisième pensée a été d’être enthousiaste à l’idée de rejoindre cette nouvelle équipe, cette nouvelle opportunité, parce qu’ils se battent à chaque match et qu’ils ont la volonté de gagner », finit par lâcher l’Allemand, échangé avec Keon Ellis contre De’Andre Hunter.

Malgré cette nouvelle étape d’instabilité dans sa carrière, c’est la principale bonne nouvelle pour lui : il passe de Sacramento, la pire équipe de la ligue, à Cleveland, une équipe certes en retard sur ses ambitions, mais bien placée à la 5e place à l’Est.

Se doutant qu’un nouveau transfert pouvait le concerner ces derniers jours, Dennis Schroder se dit surtout content d’évoluer sous les ordres de Kenny Atkinson, un coach qu’il connaît très bien. Lorsque le meneur de jeu a été drafté en 2013 par les Hawks (17e choix), le technicien venait de rejoindre celui d’Atlanta comme assistant.

Kenny Atkinson a joué dans sa ville natale !

« Je débarquais dans la ligue. On a commencé à construire une relation ensemble, et il a même joué pour l’équipe de ma ville natale, l’équipe que j’ai rachetée il y a environ quatre ou cinq ans. Il a joué pour eux, il a donc une connexion avec l’Europe et l’Allemagne, et maintenant nous allons pouvoir travailler ensemble », poursuit le joueur de 32 ans.

Celui-ci, en 2020, avait racheté les parts du Löwen Braunschweig, le club de sa ville natale, et où son nouveau coach avait joué à la fin des années 1990, avant son périple par le championnat français comme joueur. Et avant une reconversion réussie dans le coaching.

« Voir toutes les grandes choses qu’il a accomplies ces dernières années à Brooklyn et à Cleveland… C’est du lourd. Je suis donc vraiment ravi de rejoindre le club », dit encore la recrue des Cavs, précisant vouloir apporter aux Cavs une « mentalité de ‘chien’ ». « Je pense que je peux être excellent dans ce rôle, en m’assurant d’être un mentor pour tous les jeunes arrières. Ça fait quelques années que je fais ça maintenant. Donc, ouais, je suis vraiment impatient de rejoindre le club, termine-t-il.

Dennis Schröder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13:05 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.3 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 19:41 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.6 0.6 1.9 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20:16 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.6 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32:02 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31:01 43.6 29.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29:17 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 30:45 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.2 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32:04 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.1 2.7 0.2 15.4 2021-22 BOS 49 29:15 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.3 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 HOU 15 26:56 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30:05 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 BKN 29 31:58 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 2023-24 TOR 51 30:34 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.7 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2024-25 DET 28 25:11 37.8 30.2 83.3 0.5 2.2 2.6 5.3 2.0 0.5 1.3 0.2 10.8 2024-25 GS 24 26:10 37.5 32.2 74.4 0.4 1.9 2.3 4.4 2.8 1.0 2.0 0.1 10.6 2024-25 BKN 23 33:34 45.2 38.7 88.9 0.2 2.8 3.0 6.6 2.4 1.1 2.6 0.2 18.4 2025-26 SAC 40 26:24 40.8 34.3 82.0 0.6 2.5 3.1 5.3 1.7 0.8 2.0 0.2 12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.