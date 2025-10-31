Jarrett Allen victime d’une fracture du doigt

Mauvaise nouvelle pour Cleveland. Déjà privés de Darius Garland (orteil) et de Max Strus (pied), les Cavs pourraient devoir se passer d’un autre titulaire important : Jarrett Allen.
Le pivot s’est en effet blessé mercredi soir lors de la défaite à Boston (125-105), qui a mis fin à la série de trois victoires consécutives des Cavaliers. D’après le communiqué de la franchise, Jarrett Allen souffre d’une fracture non déplacée de l’annulaire gauche. Autrement dit, l’os est cassé mais toujours en place.
Les examens réalisés jeudi ont confirmé la blessure, et le joueur va suivre un protocole de soins avant le match de ce vendredi contre Toronto, comptant pour la NBA Cup. Pour l’instant, il est officiellement incertain mais étant donné le type de fracture, il peut potentiellement jouer avec une attelle.
Le pivot tourne à 14 points et 7 rebonds de moyenne sur les cinq premiers matchs, et son absence serait forcément coup dur pour son équipe, même si Evan Mobley peut se décaler sur le poste de pivot, et qu'avec Larry Nance Jr. ou encore Thomas Bryant, Kenny Atkinson a des options pour compenser sous le cercle.
|Jarrett Allen
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2017-18
|BRK
|72
|20
|58.9
|33.3
|77.6
|2.0
|3.4
|5.4
|0.7
|2.0
|0.4
|1.1
|1.2
|8.2
|2018-19
|BRK
|80
|26
|59.0
|13.3
|70.9
|2.4
|6.0
|8.4
|1.4
|2.3
|0.5
|1.3
|1.5
|10.9
|2019-20
|BRK
|70
|27
|64.9
|0.0
|63.3
|3.1
|6.5
|9.6
|1.6
|2.3
|0.6
|1.1
|1.3
|11.1
|2020-21 *
|All Teams
|63
|30
|61.8
|31.6
|70.3
|3.1
|6.9
|10.0
|1.7
|1.5
|0.5
|1.6
|1.4
|12.8
|2020-21 *
|CLE
|51
|30
|60.9
|31.6
|69.0
|3.1
|6.8
|9.9
|1.7
|1.5
|0.5
|1.5
|1.4
|13.2
|2020-21 *
|BRK
|12
|27
|67.7
|0.0
|75.4
|3.2
|7.2
|10.4
|1.7
|1.8
|0.6
|1.8
|1.6
|11.2
|2021-22 ☆
|CLE
|56
|32
|67.7
|10.0
|70.8
|3.4
|7.3
|10.8
|1.6
|1.7
|0.8
|1.7
|1.3
|16.1
|2022-23
|CLE
|68
|33
|64.4
|10.0
|73.3
|3.2
|6.5
|9.8
|1.7
|2.2
|0.8
|1.4
|1.2
|14.2
|2023-24
|CLE
|77
|32
|63.4
|0.0
|74.2
|3.2
|7.4
|10.5
|2.7
|1.9
|0.7
|1.6
|1.1
|16.5
|2024-25
|CLE
|82
|28
|70.6
|0.0
|71.8
|2.6
|7.1
|9.7
|1.9
|1.5
|0.9
|1.2
|0.9
|13.5
|2025-26
|CLE
|5
|27
|57.5
|0.0
|80.0
|1.6
|5.4
|7.0
|1.8
|1.6
|1.4
|1.6
|0.4
|14.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.