À Sacramento, la saison de De’Andre Hunter est aussi terminée !

Zach LaVine, Domantas Sabonis et désormais De’Andre Hunter ! Après seulement deux petits matches avec sa nouvelle équipe, « Dre » est contraint de mettre un terme à saison (13.7 points, 4.1 rebonds, 2 passes), en raison d’une opération au niveau d’un œil, pour un décollement de la rétine.

Chris Haynes et Marc Stein confirment donc qu’il est le troisième titulaire des Kings à arrêter prématurément sa campagne 2025/26. La confirmation que la fin d’exercice de la franchise californienne s’annonce très longue alors que l’équipe pointe actuellement à la dernière place à l’Ouest avec seulement 12 victoires en 57 matches.

De’Andre Hunter était arrivé à Sacramento au début du mois, en provenance de Cleveland, et il était censé faire la paire avec Keegan Murray à l’aile. Il faudra donc attendre la saison prochaine pour les voir plus longuement en action, tandis que la Draft 2026 semble déjà être dans toutes les têtes à « Sactown ».

De'Andre Hunter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 ATL 63 32:02 41.0 35.5 76.4 0.7 3.8 4.5 1.8 2.9 0.7 1.6 0.3 12.3 2020-21 ATL 23 29:29 48.4 32.6 85.9 0.7 4.0 4.8 1.9 2.6 0.8 1.3 0.5 15.0 2021-22 ATL 53 29:45 44.2 37.9 76.5 0.5 2.8 3.3 1.3 2.9 0.7 1.3 0.4 13.4 2022-23 ATL 67 31:44 46.1 35.0 82.6 0.7 3.6 4.2 1.4 3.0 0.5 1.2 0.3 15.4 2023-24 ATL 57 29:29 45.9 38.5 84.7 0.5 3.4 3.9 1.5 2.6 0.7 1.5 0.3 15.6 2024-25 ATL 37 28:45 46.1 39.3 85.8 0.7 3.2 3.9 1.5 2.4 0.8 1.6 0.1 19.0 2024-25 CLE 27 25:02 48.5 42.6 82.1 0.6 3.6 4.2 1.3 2.5 0.7 0.9 0.3 14.3 2025-26 CLE 43 26:10 42.3 30.8 86.9 0.7 3.6 4.2 2.1 2.5 0.7 1.7 0.1 14.0 2025-26 SAC 2 25:30 21.1 22.2 83.3 0.5 1.0 1.5 0.5 2.5 0.0 2.0 0.0 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.