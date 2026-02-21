Matchs
À Sacramento, la saison de De’Andre Hunter est aussi terminée !

Arrivé chez les Kings au début du mois, De’Andre Hunter doit se faire opérer d’un oeil et il ne rejouera donc pas de la saison.

Zach LaVine, Domantas Sabonis et désormais De’Andre Hunter ! Après seulement deux petits matches avec sa nouvelle équipe, « Dre » est contraint de mettre un terme à saison (13.7 points, 4.1 rebonds, 2 passes), en raison d’une opération au niveau d’un œil, pour un décollement de la rétine.

Chris Haynes et Marc Stein confirment donc qu’il est le troisième titulaire des Kings à arrêter prématurément sa campagne 2025/26. La confirmation que la fin d’exercice de la franchise californienne s’annonce très longue alors que l’équipe pointe actuellement à la dernière place à l’Ouest avec seulement 12 victoires en 57 matches.

De’Andre Hunter était arrivé à Sacramento au début du mois, en provenance de Cleveland, et il était censé faire la paire avec Keegan Murray à l’aile. Il faudra donc attendre la saison prochaine pour les voir plus longuement en action, tandis que la Draft 2026 semble déjà être dans toutes les têtes à « Sactown ».

De'Andre Hunter Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2019-20 ATL 63 32:02 41.0 35.5 76.4 0.7 3.8 4.5 1.8 2.9 0.7 1.6 0.3 12.3
2020-21 ATL 23 29:29 48.4 32.6 85.9 0.7 4.0 4.8 1.9 2.6 0.8 1.3 0.5 15.0
2021-22 ATL 53 29:45 44.2 37.9 76.5 0.5 2.8 3.3 1.3 2.9 0.7 1.3 0.4 13.4
2022-23 ATL 67 31:44 46.1 35.0 82.6 0.7 3.6 4.2 1.4 3.0 0.5 1.2 0.3 15.4
2023-24 ATL 57 29:29 45.9 38.5 84.7 0.5 3.4 3.9 1.5 2.6 0.7 1.5 0.3 15.6
2024-25 ATL 37 28:45 46.1 39.3 85.8 0.7 3.2 3.9 1.5 2.4 0.8 1.6 0.1 19.0
2024-25 CLE 27 25:02 48.5 42.6 82.1 0.6 3.6 4.2 1.3 2.5 0.7 0.9 0.3 14.3
2025-26 CLE 43 26:10 42.3 30.8 86.9 0.7 3.6 4.2 2.1 2.5 0.7 1.7 0.1 14.0
2025-26 SAC 2 25:30 21.1 22.2 83.3 0.5 1.0 1.5 0.5 2.5 0.0 2.0 0.0 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Redactor Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
