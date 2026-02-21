À Sacramento, la saison de De’Andre Hunter est aussi terminée !

Zach LaVine, Domantas Sabonis et désormais De’Andre Hunter ! Après seulement deux petits matches avec sa nouvelle équipe, « Dre » est contraint de mettre un terme à saison (13.7 points, 4.1 rebonds, 2 passes), en raison d’une opération au niveau d’un œil, pour un décollement de la rétine.
Chris Haynes et Marc Stein confirment donc qu’il est le troisième titulaire des Kings à arrêter prématurément sa campagne 2025/26. La confirmation que la fin d’exercice de la franchise californienne s’annonce très longue alors que l’équipe pointe actuellement à la dernière place à l’Ouest avec seulement 12 victoires en 57 matches.
De’Andre Hunter était arrivé à Sacramento au début du mois, en provenance de Cleveland, et il était censé faire la paire avec Keegan Murray à l’aile. Il faudra donc attendre la saison prochaine pour les voir plus longuement en action, tandis que la Draft 2026 semble déjà être dans toutes les têtes à « Sactown ».
|De'Andre Hunter
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2019-20
|ATL
|63
|32:02
|41.0
|35.5
|76.4
|0.7
|3.8
|4.5
|1.8
|2.9
|0.7
|1.6
|0.3
|12.3
|2020-21
|ATL
|23
|29:29
|48.4
|32.6
|85.9
|0.7
|4.0
|4.8
|1.9
|2.6
|0.8
|1.3
|0.5
|15.0
|2021-22
|ATL
|53
|29:45
|44.2
|37.9
|76.5
|0.5
|2.8
|3.3
|1.3
|2.9
|0.7
|1.3
|0.4
|13.4
|2022-23
|ATL
|67
|31:44
|46.1
|35.0
|82.6
|0.7
|3.6
|4.2
|1.4
|3.0
|0.5
|1.2
|0.3
|15.4
|2023-24
|ATL
|57
|29:29
|45.9
|38.5
|84.7
|0.5
|3.4
|3.9
|1.5
|2.6
|0.7
|1.5
|0.3
|15.6
|2024-25
|ATL
|37
|28:45
|46.1
|39.3
|85.8
|0.7
|3.2
|3.9
|1.5
|2.4
|0.8
|1.6
|0.1
|19.0
|2024-25
|CLE
|27
|25:02
|48.5
|42.6
|82.1
|0.6
|3.6
|4.2
|1.3
|2.5
|0.7
|0.9
|0.3
|14.3
|2025-26
|CLE
|43
|26:10
|42.3
|30.8
|86.9
|0.7
|3.6
|4.2
|2.1
|2.5
|0.7
|1.7
|0.1
|14.0
|2025-26
|SAC
|2
|25:30
|21.1
|22.2
|83.3
|0.5
|1.0
|1.5
|0.5
|2.5
|0.0
|2.0
|0.0
|7.5
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.