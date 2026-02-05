De’Andre Hunter prêt à faire la paire avec Keegan Murray

« De la polyvalence des deux côtés du terrain, un gars qui joue dur et va faire ce dont l’équipe a besoin. » Ce refrain bien connu est repris par De’Andre Hunter, qui l’avoue volontiers : « J’ai l’impression que c’est un peu ce que tout le monde dit, mais match après match, je vais donner le meilleur de moi-même. »

Voilà ce que compte apporter aux Kings le nouvel arrivant, échangé contre Dennis Schroder et Keon Ellis qui, eux, ont pris la direction des Cavs. « Oh, c’était super. J’ai apprécié mon passage. Je pense que ça a été un peu court, mais j’ai vraiment aimé. C’est le business, il faut savoir encaisser les coups », réagit De’Andre Hunter sur son bref mandat dans l’Ohio.

L’ailier y avait été transféré par les Hawks en février 2025. Son arrivée avait de quoi nourrir les hautes ambitions des Cavs, n°1 de l’Est à l’époque. Mais un an plus tard, après une entame d’exercice très compliqué sur les plans individuel et collectif, le revoilà transféré.

Cette saison, il tourne encore à 14 points de moyenne, mais avec des pourcentages beaucoup moins bons que par le passé : 42.3% dont 30.8% de loin. Ce changement d’environnement va-t-il lui permettre de faire remonter les courbes ?

« C’est vrai que je n’ai pas shooté à mon vrai niveau ces derniers temps. Alors, arriver dans un endroit où il est reconnu qu’on peut s’entraîner plus et mieux à la salle, ça aide forcément. Mais je fais le travail nécessaire. Je sais que la répétition finira par porter ses fruits », assure-t-il.

Entre les postes 3 et 4

Un regain d’adresse serait bienvenu, surtout pour des Kings seulement 20e au classement des équipes les plus adroites de la ligue à 3-points (34.9%). Sa première apparition, cette nuit face aux Grizzlies, ne s’inscrit pas vraiment dans cette optique. En 26 minutes comme titulaire, il a apporté 9 points à seulement 3/11 aux tirs.

« Il faut accepter qu’il y ait des hauts et des bas avec ça. Il n’a eu qu’un seul entraînement. Vous essayez de comprendre les systèmes et les placements, et vous le faites sur le devant de la scène, devant tout le monde. Mais il y a beaucoup de positif dans ce que De’Andre apporte », affiche Doug Christie.

Le coach des Kings cite sa capacité à étirer le jeu, son adresse à 3-points justement, et le fait qu’il puisse défendre sur quasiment tous les postes. « C’est un énorme bonus pour nous », formule le coach, qui a hâte de revoir son association avec Keegan Murray, sur la touche encore plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cheville.

Le coach envisage de faire évoluer les deux hommes, au profil physique similaire, ensemble. L’un au poste 3, l’autre au poste 4. De’Andre Hunter ne voit d’ailleurs pas beaucoup de différence entre les deux postes.

« Je suis très à l’aise sur les deux postes. Je le fais depuis quatre ou cinq ans, donc ce n’est pas vraiment difficile de s’adapter. Et puis, jouer avec un gars comme Keegan, qui est un autre joueur polyvalent capable de défendre, de shooter et de scorer… Je pense que ça va être super », se projette le natif de Philadelphie.

« C’est un autre gars qui a de la taille, un autre joueur capable de défendre sur les postes un à quatre. Quand on est soi-même un joueur capable de faire ça, c’est toujours appréciable d’avoir un autre mec sur le terrain qui peut prendre le relais quand on commence à fatiguer un peu », dit encore De’Andre Hunter, qui devra patienter avant de voir cette association à l’œuvre.

De'Andre Hunter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 ATL 63 32:02 41.0 35.5 76.4 0.7 3.8 4.5 1.8 2.9 0.7 1.6 0.3 12.3 2020-21 ATL 23 29:29 48.4 32.6 85.9 0.7 4.0 4.8 1.9 2.6 0.8 1.3 0.5 15.0 2021-22 ATL 53 29:45 44.2 37.9 76.5 0.5 2.8 3.3 1.3 2.9 0.7 1.3 0.4 13.4 2022-23 ATL 67 31:44 46.1 35.0 82.6 0.7 3.6 4.2 1.4 3.0 0.5 1.2 0.3 15.4 2023-24 ATL 57 29:29 45.9 38.5 84.7 0.5 3.4 3.9 1.5 2.6 0.7 1.5 0.3 15.6 2024-25 ATL 37 28:45 46.1 39.3 85.8 0.7 3.2 3.9 1.5 2.4 0.8 1.6 0.1 19.0 2024-25 CLE 27 25:02 48.5 42.6 82.1 0.6 3.6 4.2 1.3 2.5 0.7 0.9 0.3 14.3 2025-26 CLE 43 26:10 42.3 30.8 86.9 0.7 3.6 4.2 2.1 2.5 0.7 1.7 0.1 14.0 2025-26 SAC 1 26:00 27.3 50.0 50.0 0.0 2.0 2.0 1.0 5.0 0.0 1.0 0.0 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.