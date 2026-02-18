Matchs
Comme pour Zach LaVine, la saison de Domantas Sabonis est terminée

Les Kings visent plus que jamais la prochaine « lottery » et après Zach LaVine, c’est Domantas Sabonis qui va se faire opérer, mettant ainsi fin à sa saison.

Domantas SabonisIl va manquer du monde dans la dernière ligne droite pour les équipes qui ne jouent déjà plus les playoffs.

Sur une série de 14 défaites de rang, les Kings sont désormais à la dernière place de la NBA avec 12 victoires pour 44 défaites, et ils n’ont sans doute pas l’intention de forcer pour remonter au classement…

Dans cette optique, Zach LaVine s’était déjà fait opérer de la main, mettant ainsi fin à sa saison. On apprend désormais que c’est Domantas Sabonis qui va passer sur le billard. Pour le Lituanien, l’objectif est de soigner son problème au ménisque du genou gauche, qui a plombé son début de saison. Résultat ? Saison également terminée !

De quoi continuer à perdre pour obtenir le meilleur choix de Draft possible lors de la prochaine « lottery » ?

Domantas Sabonis Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2016-17 OKC 81 20:47 39.9 32.1 65.7 0.6 3.0 3.6 1.0 2.5 0.5 1.0 0.4 5.9
2017-18 IND 74 24:28 51.4 35.1 75.0 2.2 5.5 7.7 2.0 3.0 0.5 1.9 0.4 11.6
2018-19 IND 74 24:50 59.0 52.9 71.5 2.5 6.8 9.3 2.9 3.2 0.6 2.2 0.4 14.1
2019-20 IND 62 34:49 54.0 25.4 72.3 3.0 9.4 12.4 5.0 3.1 0.8 2.7 0.5 18.5
2020-21 IND 62 35:59 53.5 32.1 73.2 2.4 9.5 12.0 6.7 3.3 1.2 3.4 0.5 20.3
2021-22 IND 47 34:43 58.0 32.4 74.0 3.3 8.8 12.1 5.0 3.1 1.0 3.0 0.5 18.9
2021-22 SAC 15 33:36 55.4 23.5 74.3 3.1 9.3 12.3 5.8 3.8 0.9 3.5 0.3 18.9
2022-23 SAC 79 34:38 61.5 37.3 74.2 3.2 9.1 12.3 7.3 3.5 0.8 2.9 0.5 19.1
2023-24 SAC 82 35:42 59.4 37.9 70.4 3.6 10.1 13.7 8.2 3.0 0.9 3.3 0.6 19.4
2024-25 SAC 70 34:42 59.0 41.7 75.4 3.8 10.1 13.9 6.0 3.3 0.7 2.9 0.4 19.1
2025-26 SAC 19 29:41 54.3 18.5 72.7 3.4 8.0 11.4 4.1 3.5 0.9 2.7 0.2 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Dimitri Kucharczyk
