Rick Carlisle ne changera pas sa gestion après l’amende pour « tanking »

Outre les festivités du All-Star Game, le « tanking » est revenu sur le devant de la scène ces derniers jours. La saison régulière en pause, les discussions ont tourné autour de ce sujet, entre les propos d’Adam Silver, de JB Bickerstaff ou encore ceux de Mark Cuban. Les commentaires des uns et des autres arrivant après les amendes infligées au Jazz (500 000 dollars) et aux Pacers (100 000 billets verts) pour avoir « tanké ».

Du côté d’Indiana, Pascal Siakam n’a pas compris cette décision, alors que lui est impeccable et se donne à fond à chaque fois qu’il est sur le parquet, tandis que son équipe coule depuis le début de saison.

Rick Carlisle a lui aussi, mais très furtivement, commenté cette amende. « Je n’en ai aucune idée », répond le coach sur l’interprétation à donner à cette sanction. « Et aucun commentaire à faire. »

Et pour la suite ? Car, rappelons-le, l’équipe est sanctionnée pour avoir reposé plusieurs titulaires, dont Pascal Siakam, le 3 février face au Jazz. Chaque fois que le Camerounais a manqué une rencontre, c’était le deuxième soir d’un back-to-back. Va-t-il changer de tactique pour éviter de prendre une nouvelle amende, plus lourde ?

« On va gérer comme on doit le faire », lâche encore sans développer Rick Carlisle, visiblement agacé par la sanction et qui a préféré faire l’éloge de son groupe. « Je suis tellement fier de la manière dont les joueurs, les fans et la franchise abordent cette difficile saison. On a été très cohérent dans notre approche et la NBA en est consciente. La communication avec la ligue a été productive. On va continuer de mettre l’accent sur la compétition et la progression, comme je l’ai dit le 29 septembre 2025, lors du Media Day. »