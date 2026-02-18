Matchs
Rick Carlisle ne changera pas sa gestion après l’amende pour « tanking »

NBA – Comme Pascal Siakam, le coach d’Indiana semble estimer que les 100 000 dollars à payer pour « tanking » ne sont pas réellement mérités, tant son équipe, malgré les défaites, se bat.

Outre les festivités du All-Star Game, le « tanking » est revenu sur le devant de la scène ces derniers jours. La saison régulière en pause, les discussions ont tourné autour de ce sujet, entre les propos d’Adam Silver, de JB Bickerstaff ou encore ceux de Mark Cuban. Les commentaires des uns et des autres arrivant après les amendes infligées au Jazz (500 000 dollars) et aux Pacers (100 000 billets verts) pour avoir « tanké ».

Du côté d’Indiana, Pascal Siakam n’a pas compris cette décision, alors que lui est impeccable et se donne à fond à chaque fois qu’il est sur le parquet, tandis que son équipe coule depuis le début de saison.

Rick Carlisle a lui aussi, mais très furtivement, commenté cette amende. « Je n’en ai aucune idée », répond le coach sur l’interprétation à donner à cette sanction. « Et aucun commentaire à faire. »

Et pour la suite ? Car, rappelons-le, l’équipe est sanctionnée pour avoir reposé plusieurs titulaires, dont Pascal Siakam, le 3 février face au Jazz. Chaque fois que le Camerounais a manqué une rencontre, c’était le deuxième soir d’un back-to-back. Va-t-il changer de tactique pour éviter de prendre une nouvelle amende, plus lourde ?

« On va gérer comme on doit le faire », lâche encore sans développer Rick Carlisle, visiblement agacé par la sanction et qui a préféré faire l’éloge de son groupe. « Je suis tellement fier de la manière dont les joueurs, les fans et la franchise abordent cette difficile saison. On a été très cohérent dans notre approche et la NBA en est consciente. La communication avec la ligue a été productive. On va continuer de mettre l’accent sur la compétition et la progression, comme je l’ai dit le 29 septembre 2025, lors du Media Day. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Pascal Siakam 51 33:47 48.0 36.9 68.0 1.5 5.2 6.7 3.9 2.2 1.1 0.5 2.4 23.7
Bennedict Mathurin 28 31:49 43.3 37.2 88.4 0.8 4.6 5.4 2.3 2.3 0.6 0.1 2.7 17.8
Andrew Nembhard 43 32:07 44.1 36.4 81.6 0.4 2.5 3.0 7.5 2.4 0.9 0.2 2.2 17.4
Obi Toppin 3 27:20 41.7 17.6 100.0 1.0 5.7 6.7 1.7 2.0 1.0 0.0 2.3 14.0
Aaron Nesmith 32 30:32 38.9 37.1 81.4 1.3 3.4 4.8 2.1 1.4 0.7 0.6 2.7 13.6
Jarace Walker 54 24:01 40.4 36.4 78.0 0.5 3.9 4.5 2.0 1.6 0.8 0.4 1.7 10.5
T.j. Mcconnell 40 17:00 53.9 31.6 93.8 0.4 1.8 2.2 4.8 1.2 1.1 0.2 1.2 9.6
Jay Huff 55 20:01 46.9 31.5 84.5 0.9 2.9 3.8 1.3 0.8 0.6 1.9 2.5 8.7
Quenton Jackson 26 15:55 48.0 40.7 76.9 0.6 1.4 2.0 2.0 1.2 0.7 0.2 1.5 8.3
Micah Potter 22 18:33 46.4 37.5 88.1 0.8 3.5 4.3 1.5 0.7 0.4 0.3 1.7 7.5
Ben Sheppard 44 21:20 40.1 34.6 77.1 0.6 2.5 3.1 1.8 0.6 0.5 0.1 1.7 6.5
Isaiah Jackson 38 16:47 58.2 0.0 68.9 2.3 3.3 5.6 0.8 1.1 0.7 0.8 2.8 6.4
Mac Mcclung 3 11:20 38.9 20.0 75.0 0.0 1.3 1.3 0.3 0.7 1.7 0.3 2.0 6.3
Kobe Brown 2 23:30 55.6 50.0 50.0 2.0 4.5 6.5 2.0 1.0 0.5 0.0 3.5 6.0
Garrison Mathews 15 13:04 40.4 37.0 82.6 0.1 1.0 1.1 0.7 0.2 0.4 0.2 1.3 5.2
Johnny Furphy 35 18:22 47.0 32.4 48.6 0.9 3.5 4.4 1.2 0.8 0.6 0.2 1.9 5.1
Ethan Thompson 22 16:00 38.2 31.8 68.8 0.5 1.3 1.8 1.5 0.5 0.6 0.3 2.0 5.0
Rayj Dennis 13 12:55 30.6 31.6 88.9 0.6 1.0 1.6 2.0 1.1 0.2 0.3 1.2 4.9
Jeremiah Robinson-earl 17 17:39 34.9 24.2 92.9 1.9 3.3 5.2 0.7 0.6 0.4 0.1 1.4 4.6
Tony Bradley 38 10:57 55.7 50.0 74.4 1.5 1.3 2.8 0.5 0.4 0.2 0.2 1.6 4.0
James Wiseman 4 14:30 60.0 0 50.0 1.3 0.8 2.0 0.8 1.3 0.0 0.3 2.5 3.3
Kam Jones 18 11:53 41.4 20.0 50.0 0.3 0.7 1.1 1.5 0.4 0.2 0.0 0.6 3.1
Monté Morris 6 10:50 35.0 25.0 50.0 0.2 1.0 1.2 1.5 0.3 0.2 0.2 0.5 3.0
Taelon Peter 24 8:10 32.8 30.2 66.7 0.3 0.9 1.2 1.0 0.4 0.4 0.1 0.5 2.4
Cody Martin 4 13:45 20.0 0.0 50.0 0.3 3.3 3.5 0.5 1.0 1.0 0.5 1.3 1.8

