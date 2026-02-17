Pour Mark Cuban, le « tanking » n’est pas le plus gros problème de la NBA

Alors que Mark Cuban tente de remettre la main sur les Mavericks, l’homme d’affaires reste un actionnaire minoritaire investi à Dallas, et il a surtout toujours beaucoup d’avis à donner.

Et si le « tanking » était au cœur des conversations lors du All-Star Weekend de Los Angeles, le milliardaire assure que ça ne devrait absolument pas être la priorité de la ligue…

« Pourquoi la NBA devrait accepter le tanking » commence-t-il ainsi sur X/Twitter. « La NBA s’est récemment trompée en pensant que les fans voulaient voir leurs équipes s’affronter chaque soir avec une chance de gagner.

Cela n’a jamais vraiment été le cas. Quand je suis arrivé en NBA, ils pensaient être dans le business du basket. Ce n’est pas le cas. Ils sont dans le business de la création d’expériences pour les fans.

Peu de gens se souviennent du score du dernier match qu’ils ont vu ou auquel ils ont assisté. Ils ne se souviennent pas des dunks ou des tirs. Ce dont ils se souviennent, c’est avec qui ils étaient. Leur famille, leurs amis, leur rendez-vous galant. C’est ce qui rend l’expérience spéciale.

« Le problème, c’est l’accessibilité et la qualité du spectacle offert »

Les fans savent que leur équipe ne peut pas gagner tous les matchs. Ils savent qu’une seule équipe peut remporter le titre. Ce que veulent les fans qui se soucient des résultats de leur équipe, c’est de l’espoir. L’espoir qu’ils s’améliorent et aient une chance de se qualifier pour les playoffs, puis peut-être de remporter le titre.

Le seul moyen de s’en rapprocher est la Draft. Et les échanges. Et la marge salariale. Vous avez plus de chances de vous améliorer grâce à ces trois leviers lorsque vous sabotez votre saison.

Nous n’avons pas souvent tanker. Seulement quelques fois en 23 ans, mais lorsque nous l’avons fait, nos fans l’ont apprécié. Et cela nous a permis de nous améliorer, de monter un échange pour obtenir Luka (Doncic) et d’améliorer notre équipe.

La NBA devrait se soucier davantage de l’expérience des fans que du tanking. Elle devrait se soucier davantage du prix des billets qui empêche les fans d’assister aux matchs que du tanking.

Vous savez qui se soucie le moins du tanking ? Un parent qui n’a pas les moyens d’emmener ses trois enfants à un match et de leur acheter le maillot de leur joueur préféré. Le tanking n’est pas le problème. Le problème, c’est l’accessibilité et la qualité du spectacle offert. »