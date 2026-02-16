JB Bickerstaff : « Les coachs sont en première ligne face au tanking »

Samedi à Los Angeles, le « tanking » était sur toutes les lèvres. Les dix jours précédant le All-Star Game avaient malheureusement offert des exemples grossiers d’équipes essayant de perdre des matchs pour avoir de plus grandes chances de figurer parmi les quatre pires bilans de la ligue et ainsi récolter davantage de probabilités de choisir dans le Top 4 de la prochaine Draft.

Le Jazz, qui a récupéré Jaren Jackson Jr. juste avant la date butoir des transferts, a laissé sa nouvelle recrue ainsi que Lauri Markkanen sur le banc pendant l’intégralité des derniers quarts-temps contre Orlando et Miami.

Dans ce genre de situation, c’est Will Hardy, l’entraîneur d’Utah, qui se retrouve en première ligne pour justifier des choix qu’il ne peut pas défendre, et la NBA punit sévèrement les équipes concernées.

Si, sur le papier, ce sont les décisions du coach, en réalité, elles sont prises en amont par les dirigeants afin de privilégier l’avenir à long terme de la franchise.

« Que ce soit une décision philosophique des propriétaires ou des dirigeants, c’est quand même l’entraîneur qui doit mettre cette stratégie en place et qui se retrouve sous le microscope », déplorait JB Bickerstaff lors du media day du All-Star Game en tant que président de l’association des coachs NBA. « C’est quelque chose que l’on prend au sérieux parce que les entraîneurs sont montrés du doigt alors qu’ils ne font qu’appliquer les directives qu’ils reçoivent. On va travailler avec la ligue pour essayer d’éliminer ça parce que c’est un problème sérieux qui a un impact non négligeable sur mes collègues. »

Quelques minutes plus tard, c’est son homologue Darko Rajakovic, coach de la Team World pour le All-Star Game, qui partageait un sentiment identique. Pour lui, les joueurs et les entraîneurs ne veulent pas tanker et la NBA joue à un jeu dangereux.

« La chose la plus importante, c’est de donner aux fans le meilleur produit possible. Tous les matchs devraient être les plus compétitifs possible. On doit ça à nos fans », explique l’entraîneur des Raptors. « La balle est dans le camp de la NBA. Je n’ai pas de solution miracle. Tout ce que je sais, c’est que je souhaite jouer tous les soirs contre des adversaires prêts à en découdre. »

Et malgré le coup de gueule de Stephen Curry, exhortant les fans et les médias à se focaliser sur les aspects positifs de la ligue, notamment sa parité sportive, ce problème est difficile à ignorer.

Propos recueillis à Inglewood.