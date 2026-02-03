Darko Rajakovic à la tête de l’équipe « World » au All-Star Game ?

Il reste encore quelques points à éclaircir avant le prochain All-Star Game, qui aura lieu le 15 février prochain à l’Intuit Dome d’Inglewood. Car si on connait les titulaires et les remplaçants des deux conférences, il faut désormais réorganiser tout ça en trois équipes, deux « US » et une « World ».

Adam Silver va donc sans doute devoir convoquer des All-Stars supplémentaires, afin de compléter les formations américaines… et il manque également un coach. Pour l’instant, on sait ainsi que JB Bickerstaff (Pistons) et Mitch Johnson (Spurs) seront sur les bancs de deux formations, grâce au meilleur bilan de l’Est, et au deuxième meilleur bilan de l’Ouest, Mark Daigneault (Thunder) n’étant pas éligible à cause de la « règle Pat Riley ».

Et d’après la presse serbe, c’est Darko Rajakovic (Raptors) qui sera le troisième technicien du match des étoiles !

À 46 ans, le coach des Raptors devrait ainsi diriger l’équipe « World » puisqu’il y est le coach international le mieux classé de la saison, son équipe étant actuellement 4e de l’Est avec 30 victoires pour 21 défaites. Le Brésilien Tiago Splitter, le Finlandais Tuomas Iisalo et l’Espagnol Jordi Fernandez affichent ainsi tous un bilan négatif, respectivement avec les Blazers (23-27), les Grizzlies (19-29) et les Nets (13-35).

Darko Rajakovic accompagnerait ainsi Scottie Barnes, sélectionné pour participer à son deuxième All-Star Game.