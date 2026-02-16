Pascal Siakam n’a pas compris l’amende des Pacers pour « tanking »

Tandis que le Jazz était encore sanctionné et lourdement pour « tanking », avec 500 000 dollars à lâcher, les Pacers aussi sont passés à la caisse. Certes avec une somme moindre (100 000 dollars), mais parce que, face à Utah, « ils auraient pu jouer conformément aux critères médicaux, y compris avec un temps de jeu réduit », indiquait la ligue.

Ce 3 février, la franchise d’Indiana avait laissé au repos trois titulaires, dont Pascal Siakam. Pour la ligue, les Pacers ne peuvent pas priver ainsi les fans d’un All-Star. Ce que ce dernier n’a pas vraiment compris…

« Je ne sais pas d’où ça sort. Je joue presque tous les matches, j’ai le plus gros temps de jeu. Je suis le joueur qui veut être sur le terrain, je veux jouer », rappelle le Camerounais, le Pacer le plus utilisé en moyenne. « Je ne joue pas quand le staff médical me dit que c’est nécessaire, que c’est mieux pour mon corps. Cela ne va pas plus loin. Dès que je suis sur le parquet, j’essaie de gagner. »

Avec seulement quatre matches ratés et 1 723 minutes disputées (24e total de la ligue), plus ses remarquables efforts et son attitude impeccable malgré la litanie de défaites des Pacers, Pascal Siakam est effectivement un modèle pour Rick Carlisle et pour beaucoup d’autres.

Mais Adam Silver n’a pas tremblé et, comme il l’a expliqué ce week-end, il veut aller encore plus loin pour lutter face « tanking ». « Observons-nous un comportement pire cette année que ce que nous avons vu récemment ? Oui, selon moi. C’est ce qui a conduit à ces amendes, et pas seulement à ces amendes, mais aussi à ma déclaration selon laquelle nous allons examiner de plus près l’ensemble des circonstances cette saison concernant le comportement des équipes, et je voulais très clairement que les équipes soient prévenues », a déclaré le patron de la ligue.

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16:11 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 20:44 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.0 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 31:51 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 TOR 60 35:10 45.3 35.9 79.2 1.1 6.3 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 35:49 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 37:55 49.4 34.4 74.9 1.9 6.6 8.5 5.3 3.3 1.3 2.7 0.6 22.8 2022-23 TOR 71 37:21 48.0 32.4 77.4 1.8 6.0 7.8 5.8 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 IND 41 31:47 54.9 38.6 69.9 2.1 5.7 7.8 3.7 2.6 0.8 1.4 0.4 21.3 2023-24 TOR 39 34:43 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 2024-25 IND 78 32:40 51.9 38.9 73.4 1.7 5.2 6.9 3.4 2.4 0.9 1.4 0.5 20.2 2025-26 IND 51 33:47 48.0 36.9 68.0 1.5 5.2 6.7 3.9 2.4 1.1 2.2 0.5 23.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.