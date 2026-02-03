Pour Rick Carlisle, voir Pascal Siakam au All-Star Game donne le bon exemple

Il y a deux semaines, Rick Carlisle lançait un appel pour ses homologues : il fallait voter pour Pascal Siakam et l’envoyer au All-Star Game. Certes, les Pacers vivaient une saison catastrophique mais l’intérieur était exemplaire et réalisait, sur le plan individuel, une excellente campagne. Le message est passé puisque le Camerounais fait partie des joueurs appelés par les coaches.

Il a ainsi largement profité du nouveau format et aussi de la faiblesse de la conférence Est pour se faire une place. Néanmoins, pour son entraîneur, retrouver Pascal Siakam parmi les étoiles, malgré les défaites, c’est un bon exemple à suivre.

« C’est le résultat de son niveau de jeu déjà, mais aussi de son leadership, de son intégrité », analyse Rick Carlisle sur cette quatrième étoile pour le champion 2019. « Il ne se plaint jamais de rien. Il garde la tête dans le guidon, continue de travailler et donne l’exemple comme les grands leaders le font, peu importe les circonstances. C’est un excellent message pour les joueurs dans des situations compliquées : voilà comment il faut se comporter, comment il faut jouer. »

En inscrivant 20 points en seconde période face à Houston, le finaliste 2025 a encore montré son caractère, sa capacité à faire les efforts pour sortir les Pacers de la médiocrité. Comme dans la majorité des cas cette saison, ça n’a pas été suffisant pour éviter une nouvelle défaite, la 37e en 50 matches.

« J’ai tellement progressé, en jouant chaque jour peu importe ce qu’il pouvait arriver. Je travaille. Je me jette la tête la première dedans, je fais mon travail au quotidien », raconte Pascal Siakam. « Il y a des jours où ce n’est pas joli, d’autres où c’est bien mieux. Je me fiche de ça. Je m’occupe d’être présent chaque match. »

Et que représente cette quatrième participation au All-Star Game ? « C’est un privilège. C’est le témoignage de mon travail, de mon dur travail, de donner le meilleur de moi-même ou au moins d’essayer », conclut-il.

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16:11 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 20:44 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.0 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 31:51 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 TOR 60 35:10 45.3 35.9 79.2 1.1 6.3 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 35:49 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 37:55 49.4 34.4 74.9 1.9 6.6 8.5 5.3 3.3 1.3 2.7 0.6 22.8 2022-23 TOR 71 37:21 48.0 32.4 77.4 1.8 6.0 7.8 5.8 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 IND 41 31:47 54.9 38.6 69.9 2.1 5.7 7.8 3.7 2.6 0.8 1.4 0.4 21.3 2023-24 TOR 39 34:43 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 2024-25 IND 78 32:40 51.9 38.9 73.4 1.7 5.2 6.9 3.4 2.4 0.9 1.4 0.5 20.2 2025-26 IND 47 33:57 48.3 37.7 68.9 1.6 5.3 6.9 4.0 2.5 1.1 2.2 0.5 23.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.