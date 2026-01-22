Malgré les défaites, Rick Carlisle espère voir Pascal Siakam au All-Star Game

Pascal Siakam a fait un bon match mais Indiana a perdu. C’est le constat de la rencontre face aux Celtics et c’est en quelque sorte le résumé le plus juste de la saison des Pacers. Le Camerounais, orphelin de Tyrese Haliburton et Myles Turner, se démène pour garder ses troupes impliquées, pour maintenir son équipe à la surface.

Rien n’y fait : Indiana coule. Le champion 2019 (32 points et 10 rebonds à Boston) n’a pourtant manqué que deux matches et tourne à 23.8 points de moyenne, réalisant ainsi une très bonne saison malgré les défaites.

« C’est un grand joueur, un grand compétiteur. Il est intègre dans ce domaine et je parle tout le temps du leadership », note Rick Carlisle, qui a une petite idée derrière la tête. « Les votes All-Star arrivent ce vendredi… J’espère que les coaches vont saluer ses efforts. Il est incroyable. Il n’est pas seulement bon, il est au-delà de ça. »

Indiana étant la pire équipe de la conférence Est (10-35) et la seconde pire de la ligue derrière New Orleans, il y a peu de chances de voir l’ancien de Toronto au All-Star Game. Pascal Siakam a d’ailleurs terminé 12e des votes des fans, journalistes et joueurs dans sa conférence.

Néanmoins, c’est un discours récurrent chez le coach des Pacers depuis plusieurs semaines. Il insiste, dès que possible, pour mettre en avant les performances de son leader, impeccable sur le fond comme sur la forme alors qu’il aurait pu lâcher depuis un moment face à cette saison en enfer.

« Le joueur pour lequel j’ai la plus grosse pensée, c’est Siakam », disait le coach début janvier, après une 13e défaite de suite. « Parce que c’est un All-Star. J’espère que les fans, les journalistes, les joueurs vont saluer son niveau d’excellence, d’intégrité. Il est très impressionnant, avec un tel niveau de caractère. Je sais à quel point il veut gagner des matchs et redonner du plaisir aux fans. Donc que ceux qui peuvent voter donnent une voix à Siakam. »

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16:11 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 20:44 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.0 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 31:51 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 TOR 60 35:10 45.3 35.9 79.2 1.1 6.3 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 35:49 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 37:55 49.4 34.4 74.9 1.9 6.6 8.5 5.3 3.3 1.3 2.7 0.6 22.8 2022-23 TOR 71 37:21 48.0 32.4 77.4 1.8 6.0 7.8 5.8 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 IND 41 31:47 54.9 38.6 69.9 2.1 5.7 7.8 3.7 2.6 0.8 1.4 0.4 21.3 2023-24 TOR 39 34:43 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 2024-25 IND 78 32:40 51.9 38.9 73.4 1.7 5.2 6.9 3.4 2.4 0.9 1.4 0.5 20.2 2025-26 IND 43 33:50 48.4 38.6 68.1 1.7 5.3 7.0 4.0 2.6 1.2 2.2 0.4 23.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.