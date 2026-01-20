All-Star Game 2026 : Victor Wembanyama préféré à Anthony Edwards… pour 4 505 votes

Pour éviter une « Zaza Pachulia », la NBA pondère depuis plusieurs années les votes des fans pour le All-Star Game avec les votes des médias et des joueurs. L’occasion de voir que les hiérarchies y sont un peu différentes.

À l’Est, le Top 5 était toutefois assez clair. Jalen Brunson (Knicks), Tyrese Maxey (Sixers), Cade Cunningham (Pistons), Jaylen Brown (Celtics) et Giannis Antetokounmpo (Bucks) composent ainsi le Top 5 des fans, des joueurs mais aussi des journalistes. Il n’y a donc que l’ordre qui change, le « Greek Freak » étant premier chez les fans, deuxième chez les joueurs et cinquième pour les médias…

À l’Ouest, par contre, c’était moins clair et Victor Wembanyama, le cinquième titulaire aux côtés de Stephen Curry (Warriors), Luka Doncic (Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Nikola Jokic (Nuggets), était en fait à égalité avec Anthony Edwards (Wolves) avec un score pondéré de 5.75 !

Ce qui a fait la différence, c’est que « Wemby » a gagné le vote des fans. Mais ça s’est joué à rien puisqu’il a obtenu 1 965 462 votes de la part des fans, contre 1 960 957 pour l’arrière de Minnesota. On parle donc d’une différence finale de 4 505 votes entre les deux hommes…

D’ailleurs, l’intérieur de San Antonio n’est que 7e à l’Ouest chez les joueurs, derrière les autres titulaires, Anthony Edwards mais également Kevin Durant. Il est 6e chez les fans, devancé cette fois par Deni Avdija.

Comme d’habitude, le vote des joueurs n’est pas toujours très sérieux, les joueurs des équipes du bas de tableau ayant tendance à voter pour leurs coéquipiers. Il semble ainsi y avoir eu ce genre de pactes à Sacramento, où Precious Achiuwa a récupéré 11 voix, ainsi qu’à Indiana, où Jay Huff a aussi obtenu 11 voix, et Aaron Nesmith 13.