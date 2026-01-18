Anthony Edwards voulait se surpasser face au « visage de la ligue »

« Il n’y a pas du tout de compétition, si on pense à Anthony Edwards, il n’y a pas du tout de concurrence à ce niveau-là, on n’y pense pas. Ce sont des choses qui doivent se faire naturellement. » Victor Wembanyama préfère se détacher des enjeux liés au fait de devenir le nouveau visage de la ligue.

Un sujet qui a refait surface à l’issue d’un duel exceptionnel entre la star des Wolves et lui, deux figures majeures du championnat actuel. Les deux prodiges ont signé une immense bataille, notamment dans le dernier quart-temps, finalement remportée par le Français, auteur de 39 points. Tandis que son adversaire s’est démené, avec un record en carrière à la clé (55 points à 19/33 aux tirs dont 9/16 de loin).

« J’ai adoré. J’ai adoré. J’aurais aimé qu’on puisse juste écarter tout le monde et faire un un-contre-un. Lui contre moi », affiche le joueur des Wolves, persuadé qu’il l’aurait emporté. « C’était sympa. Pas le plus sympa, mais c’était un match plaisant, c’est certain. Et celui-là vaut très cher vu l’état de la conférence Ouest en ce moment », rétorque « Wemby » en parlant d’une victoire « nuancée ».

Il rappelle alors que les Wolves se présentaient sans Rudy Gobert, et ont vite été privés de Naz Reid. Surtout, les Spurs avaient viré en tête de 25 points à la pause, avant d’être rejoints par les Wolves en raison d’Edwards.

Anthony Edwards lui laisse cette pression

Ce dernier a pris un peu plus feu dans le quatrième quart-temps, avec 26 points, soit la deuxième meilleure performance au « scoring » sur un seul quart-temps pour un joueur des Wolves depuis que les statistiques sont enregistrées action par action (1997-98), selon ESPN. Sa soirée à 55 points est par ailleurs le plus gros total de points inscrits cette saison par un joueur lors d’une défaite.

Le média américain précise encore que les deux stars ont cumulé 94 points, soit le total le plus élevé pour deux joueurs draftés en première position s’opposant lors d’un match de l’ère moderne de la Draft (1966).

« Ils ont Wemby. Il est censé être le visage de la ligue. Donc, je dois toujours me surpasser pour ce match-là », commente Anthony Edwards, favorable à l’idée de lui attribuer ce titre, plutôt qu’à le prendre.

« J’apprécie vraiment la personne, pour son honnêteté. C’est une véritable force d’avoir le courage d’être honnête sur des sujets comme celui-ci : il ne se dérobe pas face aux questions. C’est un honneur, et c’est ce qu’il y a de mieux quand les meilleurs joueurs se donnent à fond car cela me rend meilleur. C’est une marque de respect et aussi une façon de montrer que nous avançons. Car maintenant, notre classement prouve que nous sommes une équipe respectable », commence par lui répondre le Français.

Quant à l’enjeu de la personnalité, qui rentre possiblement en compte pour être le visage de la ligue, il lâche : « Le plus important, c’est de rester soi-même parce que si on veut durer dans cette ligue, on ne peut pas jouer un rôle pendant 15 ou 20 ans. À un moment donné, si vous pensez être une bonne personne, soyez juste vous-même. Parfois les gens seront en colère contre vous, parfois les gens vous aimeront, tant que vous restez vous-même et que vous êtes heureux. On joue au basket, on a une vie géniale » conclut-il ainsi.