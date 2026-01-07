Matchs
Avec 13 défaites de rang, les Pacers battent un « record » de franchise…

NBA – Jamais la franchise d’Indiana n’avait perdu autant de matches de suite. Et un mois après le dernier succès, Rick Carlisle attend toujours sa 1 000e victoire…

Après avoir connu un début de saison historiquement mauvais pour sa franchise, quelques mois seulement après avoir joué les Finals, Rick Carlisle pensait au moins pouvoir souffler un peu, sans pour autant devenir compétitif. Mais les défaites sont revenues en décembre et le passage en 2026 n’a rien changé pour les Pacers.

La dernière défaite, face aux Cavaliers, est ainsi la 13e de suite : c’est un nouveau record de franchise. Un de plus…

« On est un groupe qui se bat dur et qui va continuer de le faire. Je n’ai aucun doute sur ce groupe ni sur son caractère. On ne se cherche aucune excuse. On va continuer de se battre », annonce le coach des Pacers, qui attend toujours sa 1000e victoire en carrière. La 999e date déjà du 8 décembre 2025…

Mais comment se motiver quand on a seulement gagné 6 rencontres depuis presque trois mois ?

« On apprend beaucoup sur notre équipe. On découvre tous à quel point on aime vraiment ce sport », assure Rick Carlisle. « Quoi qu’il arrive, c’est un travail que l’on a la chance de pouvoir faire. On n’est pas obligé de le faire, on a la chance de le faire. On a la chance de venir ici, de jouer devant un public, de pratiquer un sport dont la pureté et la beauté sont vraiment appréciées par les habitants de cet État. On va continuer de travailler. »

Les finalistes 2025 vont bien finir par retrouver le chemin de la victoire. Mais quand ? « On peut toujours continuer d’enchaîner les revers, mais on peut aussi inverser la tendance. On peut faire une série de victoires et c’est l’objectif. Pour équilibrer un peu les choses. Évidemment, c’est dur », conclut Jay Huff pour garder le moral.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Pascal Siakam 35 33:57 48.7 37.2 68.0 1.7 5.0 6.7 3.8 2.0 1.3 0.4 2.7 23.8
Bennedict Mathurin 24 32:10 42.3 36.6 87.6 0.8 4.7 5.5 2.2 2.4 0.7 0.2 2.9 17.8
Andrew Nembhard 28 31:47 43.6 35.2 81.5 0.4 2.1 2.5 6.8 2.3 0.9 0.1 2.5 17.3
Aaron Nesmith 16 29:30 38.6 39.7 80.9 1.4 3.3 4.6 2.0 1.1 0.8 0.6 2.8 14.8
Obi Toppin 3 27:20 41.7 17.6 100.0 1.0 5.7 6.7 1.7 2.0 1.0 0.0 2.3 14.0
T.j. Mcconnell 24 17:00 54.8 30.4 100.0 0.4 2.1 2.5 4.6 1.2 1.1 0.2 1.1 9.8
Jarace Walker 36 23:23 36.0 33.3 79.2 0.4 3.9 4.3 1.8 1.6 0.6 0.3 1.6 9.0
Micah Potter 6 20:40 50.0 38.9 100.0 0.7 3.8 4.5 2.2 1.0 0.3 0.5 2.2 8.2
Jay Huff 36 19:23 42.1 29.3 82.2 1.0 2.8 3.9 1.3 0.8 0.3 2.2 2.4 7.8
Isaiah Jackson 29 18:17 58.5 0 74.2 2.5 3.4 5.9 0.8 1.1 0.7 0.8 3.0 7.3
Quenton Jackson 14 15:00 47.0 39.1 74.4 0.4 1.7 2.1 1.9 1.2 0.6 0.1 1.6 7.1
Ben Sheppard 25 24:19 37.3 30.9 81.0 0.8 3.1 3.9 1.8 0.6 0.6 0.1 2.0 6.8
Mac Mcclung 3 11:20 38.9 20.0 75.0 0.0 1.3 1.3 0.3 0.7 1.7 0.3 2.0 6.3
Garrison Mathews 15 13:04 40.4 37.0 82.6 0.1 1.0 1.1 0.7 0.2 0.4 0.2 1.3 5.2
Ethan Thompson 14 18:09 39.1 33.3 66.7 0.7 1.2 1.9 1.6 0.6 0.5 0.3 2.3 4.9
Rayj Dennis 13 12:55 30.6 31.6 88.9 0.6 1.0 1.6 2.0 1.1 0.2 0.3 1.2 4.9
Jeremiah Robinson-earl 17 17:39 34.9 24.2 92.9 1.9 3.3 5.2 0.7 0.6 0.4 0.1 1.4 4.6
Johnny Furphy 18 14:20 50.8 31.3 41.7 0.7 2.1 2.7 0.4 0.6 0.5 0.0 1.6 4.5
Tony Bradley 29 10:43 56.3 0.0 72.7 1.6 1.1 2.6 0.5 0.4 0.1 0.2 1.9 3.9
James Wiseman 4 14:30 60.0 0 50.0 1.3 0.8 2.0 0.8 1.3 0.0 0.3 2.5 3.3
Monté Morris 6 10:50 35.0 25.0 50.0 0.2 1.0 1.2 1.5 0.3 0.2 0.2 0.5 3.0
Kam Jones 7 6:34 53.3 20.0 0 0.1 0.3 0.4 0.6 0.0 0.3 0.0 0.4 2.4
Cody Martin 4 13:45 20.0 0.0 50.0 0.3 3.3 3.5 0.5 1.0 1.0 0.5 1.3 1.8
Taelon Peter 21 5:49 29.4 28.1 66.7 0.3 0.6 0.9 0.7 0.4 0.1 0.1 0.3 1.6

