Au forceps, les Cavaliers enfoncent les Pacers

Comme ils s’offrent plus de munitions en étant présents au rebond offensif et prenant mieux soin du ballon, les Pacers rentrent mieux dans la partie (28-22), sous l’impulsion de Pascal Siakam et Johnny Furphy, qui tiennent tête à Evan Mobley et Darius Garland, orphelins de Donovan Mitchell, laissé au repos. Puis de Dean Wade, touché au genou en cours de rencontre.

Les Cavaliers tentent de refaire leur retard, derrière un Sam Merrill qui s’enflamme à 3-points et un Darius Garland qui pousse le rythme, mais cela ne suffit pas. Notamment parce que, outre un rebond toujours mal sécurisé, Jay Huff prend aussi feu de loin et parce que le banc est productif, avec tous les joueurs entrés en jeu qui contribuent au scoring (60-53).

Les deux équipes continuent de faire jeu égal après la pause, avec des attaques qui carburent et Indiana qui répond dès l’instant où Cleveland se rapproche à une possession. Quand ce n’est pas Jay Huff, ce sont Aaron Nesmith ou Micah Potter qui allument la mèche, alors que Evan Mobley et Darius Garland se concentrent plus sur l’attaque du cercle pour alimenter la marque (93-84).

Cleveland se réveille au meilleur moment

Un 14-4 impulsé par Evan Mobley, encore lui, relance tout le suspense et finit par mettre les Cavs devant. Darius Garland, tel un chef d’orchestre, abreuve de ballons ses intérieurs, qui martèlent la peinture des Pacers, désormais sans solution de chaque côté. Un 11-0, initié par Jarrett Allen cette fois-ci, permet ensuite aux visiteurs de creuser davantage l’écart. Sauf que Pascal Siakam est là pour redonner espoir à son équipe, accumulant les paniers tout en agressivité (115-114).

À 13 secondes de la fin, Darius Garland a la balle du K-O. entre les mains et, à mi-distance, il parvient à remettre Cleveland à +3. Un panier décisif, qui vient ponctuer son super dernier quart-temps car, au traditionnel jeu des lancers-francs, Indiana ne réussit pas à revenir au score. Concédant une énième défaite, à la maison (120-116).

Les 29 points et 6 passes de Darius Garland étaient les bienvenus pour faire oublier l’absence de Donovan Mitchell, tandis que Evan Mobley (20 points, 6 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 2 contres) réalise aussi un match plein à ses côtés. Dans l’ombre, Jarrett Allen (19 points, 12 rebonds) et Sam Merrill (19 points) se sont montrés solides, pour résister à Pascal Siakam (22 points), Jay Huff (20 points) et consorts.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Cleveland s’est fait peur. Longtemps malmenés par cette équipe des Pacers pourtant en crise, les Cavaliers ont dû attendre le quatrième quart-temps pour repartir de l’avant, après leur défaite face aux Pistons. Auteur de 14 points sur la période, et du « dagger » à 13 secondes de la fin, Darius Garland était également à la baguette sur les « runs » de 14-4 puis 11-0 qui ont changé la physionomie de la rencontre. La paire Mobley/Allen s’est mise à contrôler progressivement la peinture et c’est ce qui a fait une vraie différence au fil des minutes. Notamment dans les douze dernières.

Indiana perd encore. Cela fait maintenant 13 défaites consécutives pour les Pacers, nouveau « record » de franchise, et Rick Carlisle doit encore attendre pour décrocher sa 1 000e victoire en carrière, comme depuis le 8 décembre. On a pourtant cru qu’ils allaient enfin l’emporter cette nuit, devant leur public et face à une équipe aussi irrégulière qu’affaiblie, mais même en étant plus efficaces à 3-points et plus propres balle en main, les locaux ont été plombés par leur manque de densité intérieure, au rebond ou pour protéger le cercle. Rendez-vous dans deux jours, à Charlotte…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.