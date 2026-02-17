La Nike A’One vire encore au rose

Décidément, après la Nike A’One « Pink Aura », « Leo Lights », la « Unapologetic », « Dog Mom » et la « Pink Gold », la première chaussure signature d’A’ja Wilson continue de se plaire dans les tons rose !

La preuve en est avec la sortie de ce nouveau coloris issu de la collection « Warning Label » conçue par Nike à l’occasion du « All-Star week-end ». Il fallait bien une touche de rose pour compléter le tout, et c’est donc la Nike A’One de la quadruple MVP de la WNBA qui a encore été servie.

La tige principalement rose est donc ici agrémentée de finitions en noir, pour faire ressortir les « Swoosh » latéraux, le logo de la championne WNBA en titre avec les Las Vegas Aces, sur la languette ainsi que sa signature sur le talon. Pour cette première chaussure signature, A’ja Wilson s’est donnée pour mission de concevoir un modèle capable de s’ériger en référence en termes d’amorti, d’adhérence et de maintien, le tout à un prix « abordable ».

La Nike A’One « All-Star Warning Label » est d’ores et déjà à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 110 euros.