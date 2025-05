A’ja Wilson est au rendez-vous de ce début de saison en WNBA avec déjà plus de 20 points et 10 rebonds de moyenne sur ses quatre premières sorties avec les Las Vegas Aces. Mais l’intérieure fait surtout l’actualité avec la sortie depuis le début du mois de sa première chaussure signature, la A’One !

Dans la lignée de l’engouement grandissant autour des modèles signatures issus de la WNBA comme la Stewie de Breanna Stewart avec Puma ou la Sabrina de Sabrina Ionescu avec Nike, la A’One veut s’ériger en référence en termes d’amorti, d’adhérence et de maintien, le tout à un prix « abordable ». La mousse Cushlon ST2 est notamment associée à une base plus ferme et la semelle extérieure présente des motifs repensés pour mieux accompagner les changements de direction.

Pour ce nouveau coloris, « Leo Lights », assez similaire à la version « Pink A’ura, les différentes teintes de rose sont cette fois assorties d »une touche de noir sur la partie supérieure et le talon. On en retrouve également sous la semelle et pour faire ressortir le « Swoosh » présent sur l’empeigne. Le logo de la joueuse des Aces de Las Vegas apparaît en rose sur fond noir sur la languette et sous la semelle.

La Nike A’One « Leo Lights » sera disponible à partir de minuit sur Basket4Ballers au prix de 110 euros.