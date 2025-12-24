Matchs
Une touche « Pink Gold » pour la Nike A’One

Sneakers – La première chaussure signature de A’ja Wilson s’offre un peu de douceur avec ce coloris aux tons rose pâle.

Nike a accompagné le succès grandissant du basket féminin en mettant à l’honneur ses meilleurs atouts. Après avoir parié avec succès sur Sabrina Ionescu, la marque à la virgule a rendu justice à A’ja Wilson en lui offrant sa toute première chaussure signature, la A’One !

L’intérieure des Las Vegas Aces a tout fait pour assurer sur les terrains avec sa A’One aux pieds, et le résultat a été sensationnel ! Dominatrice lors de la deuxième partie de saison, A’ja Wilson a tout raflé : MVP de la saison, quatrième titre WNBA en carrière et un nouveau trophée de MVP des Finals !

Comme pour la Sabrina 3, ce coloris « Pink Gold » de la Nike A’One est le dixième désormais disponible en France. Nike a ici opté pour un peu de douceur avec un coloris orné de tons rose avec des finitions brillantes se rapprochant du beige-doré, pour faire ressortir le « Swoosh » sur l’empeigne ainsi que la signature et le logo de la joueuse. L’ensemble repose sur une semelle extérieure blanche.

La Nike A’One « Pink Gold » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 110 euros.

Par Romain Davesne
