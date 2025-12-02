Nike a visé juste en mettant A’ja Wilson à l’honneur pour la saison WNBA 2025. Avec sa toute première chaussure signature aux pieds, la Nike A’One, l’intérieure des Aces de Las Vegas a tout raflé sur son passage, avec un quatrième titre de MVP de la saison et des Finals où elle a rayonné pour ramener un nouveau titre aux Aces.

La A’One a ainsi bénéficié de la meilleure exposition et va continuer de surfer sur cette belle lancée avec la sortie d’un nouveau coloris « Dog Mom ». Celui-ci se présente avec tige dotée d’une base en gris et complétée par du violet, pour faire ressortir le « Swoosh » latéral notamment et des finitions en rose. Le logo de la joueuse sur la languette et sa signature sur le talon apparaissent ainsi en rose sur violet.

Le modèle veut s’ériger en référence en termes d’amorti, d’adhérence et de maintien, le tout à un prix « abordable ». La mousse Cushlon ST2 est notamment associée à une base plus ferme et la semelle extérieure présente des motifs repensés pour mieux accompagner les changements de direction.

La Nike A’One « Dog Mom » est sortie depuis hier aux Etats-Unis au prix de 115 dollars et pourrait rapidement investir le marché européen.

(Via NiceKicks)