Un passage éclair pour Luka Doncic et Nikola Jokic

Déjà privée des MVP Shai Gilgeous-Alexander et Giannis Antetokounmpo, la Team World n’a pas vraiment pu compter sur deux joueurs majeurs : Luka Doncic et Nikola Jokic.

Pourtant présents sur le parquet pour la rencontre face à la Team Stripes, ils n’ont finalement joué que cinq minutes. Et c’est tout. Face à la Team Stars, les deux resteront assis pendant toute la rencontre.

Touché à la cuisse, Luka Doncic (2 points, 4 passes) n’a évidemment pris aucun risque, et la veille, il avait annoncé la couleur. « Je pense que je vais jouer un peu. Chaque sélection au All-Star Game est un privilège. Je prendrai du recul sur ça plus tard. Je suis maintenant six fois All-Star, et tout le monde ne peut pas dire qu’il est All-Star. Donc je profite de chaque instant et j’essaie simplement d’en profiter pleinement. »

Pour Nikola Jokic (0 point, 0 sur 1 aux tirs), pas vraiment de blessure, même s’il prend soin de son genou qui l’a écarté des terrains pendant un mois. De manière générale, le Serbe n’a jamais vraiment été dans son élément au All-Star Game, et il avait prévenu que ce format Team World – Team USA n’était pas une source de motivation supplémentaire. « Personnellement, je vais jouer comme je joue chaque année… Je ne suis pas sûr que cela va m’apporter une envie supplémentaire, parce que je joue chaque match de la même manière. Donc pour moi, non. »