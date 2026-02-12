All-Star Game : De’Aaron Fox remplace Giannis Antetokounmpo !

On s’en doutait mais ce n’est qu’aujourd’hui que Giannis Antetokounmpo a officiellement été déclaré forfait pour le All-Star Game 2026, qui se tiendra ce dimanche 15 février à l’Intuit Dome d’Inglewood.

En remplacement, Adam Silver a décidé d’appeler De’Aaron Fox, le coéquipier de Victor Wembanyama aux Spurs.

Problème : c’est donc un joueur américain qui a été convoqué pour remplacer un membre de l’équipe « World ». La NBA continue donc de bricoler et c’est Norman Powell qui quitte l’équipe américaine et rejoint la formation internationale… puisqu’il a décidé de représenter la Jamaïque lors des compétitions FIBA !

En résumé, la première équipe américaine, appelée « USA Stars », sera constituée de Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson et Tyrese Maxey.

La deuxième équipe américaine, appelée « USA Stripes », sera formée de Jaylen Brown, Jalen Brunson, Brandon Ingram, Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell et donc De’Aaron Fox.

Enfin, l’équipe internationale, appelée « World », comptera de son côté sur Deni Avdija, Luka Doncic, Alperen Sengun, Nikola Jokic, Jamal Murray, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns et bien sûr Victor Wembanyama.