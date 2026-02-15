Adam Silver presse la WNBA et les joueuses d’accélérer les négociations

Dans un peu moins de trois mois, la 30e saison WNBA est censée démarrer. Problème : les contours de cette reprise, programmée au 8 mai, restent flous en raison des négociations en cours entre le syndicat des joueuses et la ligue.

Une situation suivie de près par Adam Silver qui trouve « regrettable » qu’un terrain d’entente autour de la répartition des revenus n’ait pas encore été trouvé. Surtout au regard du contexte actuel puisque le championnat féminin ne s’est jamais aussi bien porté.

« La WNBA connaît un élan formidable ; ces dernières années, la ligue a franchi un cap historique en termes d’audience et de succès commercial. Alors que nous entamons notre 30e saison, tous les indicateurs sont au vert et je suis fier de faire partie de ce mouvement », commence par réagir le « commissionner » lors de sa traditionnelle prise de parole en marge du All-Star Weekend.

Mais alors que les négociations sont toujours en cours, le patron du championnat masculin ne s’imagine pas fixer une « date butoir ». « Mais quand je vois tout ce qu’il reste à accomplir d’ici l’ouverture des camps d’entraînement dans deux mois, l’expansion Draft, la Draft classique, la ‘free agency’… Même une fois l’accord conclu, les juristes devront encore le finaliser et le graver dans le marbre », poursuit-il.

Autrement dit, il reste beaucoup à faire. Le 6 février, la ligue féminine a envoyé une nouvelle proposition en réponse à l’offre du syndicat datant de décembre. Proposition qui ne contiendrait pas de changement significatif concernant le partage des revenus.

Mettre « un peu de pression » sur tout le monde

La WNBA a notamment proposé un « salary cap » revu à 5.65 millions de dollars (contre 1.5 million la saison passée) là où les joueuses, pour être mieux rémunérées, visent une masse salariale à 10.5 millions de dollars.

« Ce que j’aimerais réussir, c’est mettre un peu de pression sur tout le monde en disant : ‘Écoutez, j’ai connu de nombreux cycles de négociations collectives et, souvent, les choses se règlent à la onzième heure.’ Et en matière de négociation, nous y sommes presque, à cette onzième heure », formule, sur l’urgence de la situation, Adam Silver, toutefois encouragé par l’intensification récente des négociations.

Sans être assis à cette table des échanges, mais « très impliqué en coulisses », il dit vouloir jouer « le rôle le plus utile » pour conclure un accord. « Mais encore une fois, je pense que nous devons maintenant passer à un niveau supérieur d’urgence pour ne pas briser l’élan exceptionnel du basket féminin », réclame-t-il.

Selon ESPN, le syndicat des joueuses n’a pas encore répondu à la dernière proposition de la ligue. En décembre, l’ensemble des joueuses a accordé au comité exécutif du syndicat le droit de déclencher une grève. Un scénario encore récemment écarté par Brianna Turner, trésorière du comité exécutif, selon qui une grève « n’est pas imminente pour le moment. Nous ne sommes que début février, les discussions se poursuivent. »