La WNBA et le syndicat des joueuses de retour à la table des négociations

Pour la première fois depuis le mois d’octobre, le syndicat des joueuses (WNBPA) et la WNBA vont se retrouver, en personne, pour négocier la prochaine convention collective (CBA). À la mi-janvier, les deux parties avaient trouvé un accord pour mettre en place un gel de la prochaine « free agency », censée débuter en janvier.

Or, alors que l’on entre dans le mois de février, aucun accord n’a été trouvé entre les deux camps concernant le prochain CBA, même si la WNBA a commencé à annoncer les dates de la prochaine saison.

Peu avant Noël, les joueuses avaient approuvé l’éventualité d’une grève si nécessaire. Si cette dernière semblait plus que jamais envisageable, ESPN rapporte qu’il existerait une scission au sein même du syndicat des joueuses.

D’un côté, un groupe est décidé à ne réaliser aucune concession avant d’obtenir la mise en place de leur modèle de partage des revenus, plus proche de celui de la NBA. Un second groupe a émergé et celui-ci estime que même s’il reste des points à négocier, les joueuses ont déjà obtenu des avancées significatives. Ce deuxième groupe se sentirait plus proche d’un accord avec la WNBA et donc moins enclin à démarrer une grève.

Une rencontre attendue

« Je pense qu’il s’agit d’un grand moment pour tous les sports féminins, l’un des plus grands que nous n’ayons jamais connus », souligne Caitlin Clark. « Je sais que tout le monde travaille dur. La réunion de lundi est très importante et je sais que nous allons obtenir quelque chose dans les prochaines semaines. Il reste encore beaucoup de cases à cocher. Nous avons ajouté deux nouvelles équipes et il va y avoir plus de joueuses que jamais. Nous devons organiser la free agency et ensuite la Draft. Même s’il reste encore beaucoup de choses à faire, je suis convaincue que les deux parties arriveront bientôt à un accord. »

La réunion prévue ce lundi réunira tous les cadres du syndicat des joueuses. La présidente Nneka Ogwumike sera présente, tout comme les trois vices-présidentes Kelsey Plum, Napheesa Collier et Breanna Stewart, même si cette dernière participera à la réunion en visio. Cela sera également le cas pour certains membres du conseil exécutif qui n’ont pas pu se rendre à New York.

Pour le WNBPA, cette réunion est l’occasion d’échanger directement avec les propriétaires, ce qui est demandé par le syndicat des joueuses depuis plusieurs semaines.

« En fin de compte, nous sommes des êtres humains et les conversations face à face sont très importantes », rappelle Kelsey Plum. « À l’approche de cette réunion, je suis ravie d’avoir l’occasion d’être présente en personne avec d’autres joueuses qui s’investissent dans le projet tout comme la Ligue et les membres du comité exécutif. »