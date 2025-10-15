Audiences : les deuxièmes finales WNBA les plus regardées depuis 2000

Après un démarrage historique, l'audience des Finales WNBA s'est légèrement tassée. Cette ultime série, jouée en quatre matchs entre les Aces et le Mercury, a tout de même rassemblé en moyenne 1,5 million de téléspectateurs sur ESPN et ABC selon Sports Media Watch.

Une audience qui se place derrière la série en cinq matchs entre le Liberty et le Lynx l’an dernier (1,6 million) comme les finales les plus regardées depuis 2000. Les Comets de Houston avaient battu le Liberty de New York (2-0) cette année-là. Pour mémoire, la WNBA est passée d’un format au meilleur des cinq matchs – 3-2 l'an dernier pour le Liberty – à un format au meilleur des sept, comme en WNBA.

Le Game 4 décisif de vendredi dernier a réuni en moyenne 1,4 million de téléspectateurs sur ESPN, en baisse par rapport aux 1,7 million de l’an dernier, mais dépassant tous les autres Game 4 depuis que les Finales sont passées à un format supérieur au meilleur des trois rencontres, en 2005. Avant l’an dernier, le record pour un Game 4 était de 889 000 curieux pour le duel entre les Aces et le Liberty il y a deux ans.

Le million, toujours le million

Pour mémoire, la première manche de cette série restera dans l'histoire comme le Game 1 des Finals le plus regardé depuis la création de la ligue, en réunissant une moyenne de 1.9 million de téléspectateurs, avec un pic d'audience à 2.5 millions de personnes. Soit un bond de 62% par rapport au Game 1 de la saison précédente.

Les quatre matchs de la série ont chacun dépassé le million de téléspectateurs en moyenne, faisant de cette édition, avec celles de l’an dernier et de 1998, l’une des seules Finales WNBA où tous les matchs ont atteint les sept chiffres. L’ensemble des playoffs a rassemblé en moyenne 1,2 million de téléspectateurs sur les chaînes du groupe ESPN, soit une hausse de 5% par rapport à l’an dernier.

Le média spécialisé précise que Nielsen a élargi cette année son échantillon de mesure pour couvrir 100% des marchés et a adopté une nouvelle méthodologie intégrant les données des décodeurs et des téléviseurs connectés à son panel existant. De quoi disposer de chiffres plus précis… et plus élevés que pour les années précédentes.