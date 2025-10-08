Audiences : le Game 1 des WNBA Finals déjà dans l’histoire

En attendant la publication des chiffres du Game 2, on sait déjà que le Game 1 de ces WNBA Finals 2025 restera dans l'histoire comme le Game 1 des Finals le plus regardé depuis le création de la ligue. D'après ESPN, la rencontre entre Las Vegas et Phoenix, remportée 89-86 par les Aces, a réuni une moyenne de 1.9 million de téléspectateurs, avec un pic d'audience à 2.5 millions de téléspectateurs.

C'est un bond de 62% par rapport au Game 1 de la saison dernière qui opposait le Liberty aux Lynx. Dans l'histoire, un seul premier match des WNBA Finals a réuni plus de monde devant le petit écran. C'était en 1997… mais à l'époque, la finale se jouait sur un match sec ! Voilà pourquoi on ne peut pas parler de Game 1 pour cette finale.

Au-delà du scénario du Game 1 qui avait été haletant jusqu'au bout, ces chiffres viennent conforter le superbe engouement dont a joui la WNBA tout au long de la saison régulière, en termes d'affluence dans les salles, de couverture médiatique, et donc d'audiences TV. Reste maintenant à éteindre la polémique entre les joueuses et Cathy Engelbert, et surtout s'entendre sur une nouvelle convention collective pour éviter un « lockout ».