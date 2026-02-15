Concours du All-Star Game | Peu de choses à se mettre sous la dent

Cet après-midi de concours à Los Angeles a été parfaitement résumé par un échange entre Jalen Brunson et une des présentatrices de NBC. Quand cette dernière a demandé à la star des Knicks s’il s’amusait bien après la victoire de la Team New York dans le Shooting Stars, le meneur a répondu avec un simple « non »…

S’il y avait beaucoup d’ironie, voire de provocation, dans cette réponse pour celui qui se moquait de la participation de son père comme passeur officiel de la Team New York, nombreux sont les spectateurs qui auraient répondu de la même manière à la sortie de l’Intuit Dome.

Alors que le soleil californien tapait sur Los Angeles, 18 000 personnes (ou presque) avaient décidé de passer leur après-midi dans la salle des Clippers pour assister au concours de tirs à 3- points, au Shooting Stars, et au concours de dunks. À l’exception du concours à 3-points, le reste des festivités a manqué d’énergie et de spectacle.

Les + : Oakland, Jesus, et Ludacris

La rivalité entre le sud et le nord de la Californie s’était invitée au All-Star Game. Damian Lillard et Keshad Johnson, tous deux originaires d’Oakland, ont remporté les concours à 3-points et de dunks.

Kesha Johnson a amené le style de « The Town » à Los Angeles, effectuant son entrée sur du E-40, rappeur légendaire de la région et superfan des Warriors, et enchainant les pas de danse made in Oakland après chacun de ses dunks.

Damian Lillard, qui porte le numéro 0 pour reprendre la forme de la lettre O en référence à Oakland, a été moins expansif mais son retour sur les parquets NBA pour ce concours a été la belle histoire de la journée. Victime d’une rupture du tendon d’Achille lors du premier tour des derniers playoffs contre Indiana, la star de Portland s’est nourrie de l’adrénaline de la compétition.

« Ça me tenait à cœur d’être ici et de participer au concours, de ressentir un peu de pression, de faire quelque chose que je n’ai pas eu l’occasion de faire depuis quasiment un an, » disait-il après sa victoire. « Tous les jours, je me lève tôt, je m’échauffe et je fais une séance de tirs en tous genres. J’en prend des centaines tous les jours, donc je savais que je pouvais être performant. »

L’autre image à retenir de ce samedi est l’énergie et la bonne humeur contagieuse de Keshad Johnson. Non drafté à sa sortie de l’université, le rookie du Heat a remercié sa foi en Jésus Christ pour l’avoir porté jusqu’ici. Qu’on soit croyant ou pas, son message de confiance en soi et de positivité est universel.

Enfin, Ludacris nous a offert un « medley » de ses plus gros titres avant le concours de dunks pour sortir le public de sa léthargie.

Les – : Le concours de dunks et l’ordre des épreuves

Chaque année, le succès des festivités du samedi dépend grandement du concours de dunks. Si Mac McClung avait réussi à insuffler une nouvelle vie au concours mythique lors des trois dernières éditions, celle de cette année va ré-ouvrir le débat sur son intérêt si aucune star ne daigne y participer…

Outre le manque de créativité, avec plusieurs dunks ratés ou peu inspirés, la lourde chute de Jase Richardson sur son deuxième dunk aurait pu tourner au cauchemar.

Jase Richardson doing dunks WE’VE NEVER SEEN Bouncing your head off the floor is INSANE THE DUNK CONTEST IS BACK pic.twitter.com/JMiNXp4hjm — Hater Report (@HaterReport) February 15, 2026

Depuis plusieurs années, le concours à 3-points est le seul véritable intérêt du samedi. Cette saison, la NBA avait pourtant décidé de débuter la journée par cette compétition.

Au lieu de monter crescendo, nous avons donc eu droit aux montagnes russes. Le Shooting Stars, avec des joueurs qui avancent au ralenti, devraient passer en premier. Le concours à 3-points devrait être l’évènement phare des épreuves du samedi, du moins jusqu’à ce que le concours de dunks redevienne une valeur sûre.

Les nombreuses soirées prévues à Los Angeles samedi devraient permettre de noyer la médiocrité de l’après-midi.

Propos recueillis à Inglewood.