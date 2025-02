Mac McClung dans l’Histoire du Slam Dunk Contest

Exceptionnel en 2023 à Salt Lake City, moins impressionnant mais toujours vainqueur l’année dernière à Indianapolis, Mac McClung débarquait à San Francisco avec la possibilité de devenir le premier dunkeur de l’histoire à remporter le concours de dunks trois fois de suite (Nate Robinson l’a aussi remporté trois fois mais pas consécutivement).

Le joueur de G-League n’a pas déçu. Le « menu Big Mac » avec quatre dunks à 50 a rassasié les fans, les célébrités, et les All-Stars présents cette nuit au Chase Center. Le MVP 2024 de la G-League a battu Stephon Castle en finale et le rookie des Spurs était beau joueur après coup.

« Ses dunks sont dingues. Je lui aurais mis 50 sur chacun d’entre eux. Il mérite sa victoire, il a fait un super boulot, » décrivait-il immédiatement après le concours.

Seul regret pour Stephon Castle, son premier dunk de la finale qui lui a valu trois 50 et deux 49. C’est ce qui lui fait perdre le titre. « Je pensais mériter un 50, parce que c’est un dunk difficile qui était unique mais je ne l’ai pas passé du premier coup donc je peux comprendre les 49, » détaille-t-il. « Quoi qu’il arrive, que je gagne ou perde, j’ai entamé le concours en étant heureux d’y participer et j’en ai profité un max. »

Mac McClung nous avait promis qu’il allait utiliser plus d’accessoires que d’habitude cette année et il n’a pas menti. Lors de ses quatre dunks, il a sauté au dessus d’une voiture, d’un ami, d’un hoverboard en dunkant deux ballons, et d’Evan Mobley en touchant le cercle avant de dunker.

Frapper fort d’entrée !

Si tous ses dunks étaient incroyables, son premier avec la voiture, en hommage à Blake Griffin, a donné le ton de la soirée et intimidé le reste des compétiteurs.

« Je pense que c’est important de commencer avec votre meilleur dunk. Dans un concours, j’ai toujours pensé qu’il fallait réussir à se mettre les fans dans la poche le plus vite possible et après vous pouvez décider du reste, » explique-il. « Le but c’est d’avoir le plus de 50 possibles. Et pendant notre préparation, j’ai envoyé beaucoup de vidéos à mes amis pour leur demander si ces dunks valaient vraiment 50. Une fois qu’on avait sélectionné les dunks que je voulais faire, je savais qu’il fallait commencer avec la voiture. C’était un peu effrayant parce qu’on a pas vraiment pu s’échauffer mais j’ai tout donné et heureusement j’ai réussi à le passer ! »

Du haut de ses trois titres consécutifs, Mac McClung mérite-il le titre de meilleur dunkeur de tous les temps ?

« C’est gentil de dire ça, mais ce n’est pas à moi d’en juger, » répond-il avec modestie. « C’est toujours un honneur de pouvoir participer à ce week-end. »

Propos recueillis à San Francisco.