Mitch Johnson espérait plus de Spurs au All-Star Game

Il a attendu de voir si les journalistes en face de lui n’avaient plus de questions en fin de conférence de presse. Puis Mitch Johnson, qui venait d’être interrogé sur la sortie de la rotation de Jeremy Sochan, a lui-même posé le sujet sur la table, en amont de la rencontre face aux Lakers.

« Je trouve très intéressant que De’Aaron Fox et Stephon Castle n’aient pas été nommés All-Stars. Je réponds donc à cette question qui n’a pas été posée. Mais sept équipes de cette ligue comptent plusieurs All-Stars, et nous avons plutôt bien joué face à beaucoup des meilleures équipes de cette ligue », lâche le coach, qui officiera lors du match des étoiles.

Son commentaire intervient quelques heures après l’annonce du repêchage de Brandon Ingram pour remplacer Stephen Curry, forfait sur blessure. L’ailier, qui rejoint son coéquipier Scottie Barnes parmi les All-Stars, affiche cette saison des moyennes de 22.0 points, 5.3 rebonds et 3.7 passes par match, au sein de la 5e formation de l’Est.

Une production un poil supérieure à celle de De’Aaron Fox qui tourne à 19.5 points, 6.2 passes et 4 rebonds de moyenne, là où son compagnon de « backcourt » tourne à 17.1 points, 7 passes et 5.2 rebonds de moyenne. Le tout au sein de la deuxième meilleure formation de l’Ouest.

Toutes les équipes du Top 5 à l’Ouest sauf les Spurs

Devant elle au classement, le Thunder devait sur le papier envoyer deux représentants (Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren), à l’instar des Rockets (Kevin Durant et Alperen Sengun, qui remplace « SGA »), des Nuggets (Nikola Jokic et Jamal Murray) et des Lakers (Luka Doncic et LeBron James).

Victor Wembanyama sera, lui, le seul représentant de San Antonio quand, dans la conférence opposée, Pistons (Cade Cunningham et Jalen Duren) et Knicks (Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns) ont également deux joueurs retenus.

« Je ne veux rien enlever à ceux qui ont été nommés All-Stars, car il y a beaucoup de grands joueurs. Mais la seule explication que je vois au fait que nous ne méritions [qu’un] seul All-Star, c’est qu’il doit y avoir énormément de gens qui considèrent Victor Wembanyama comme l’un des favoris pour le titre de MVP. Alors, merci d’avoir posé la question », lâche le coach avec le sourire, provoquant le rire de la presse.

Mitch Johnson l’a bien compris : en NBA, si l’on veut être invité à la fête, il faut parfois savoir faire un peu de bruit à la porte.