Mitch Johnson coachera au All-Star Game 2026

La semaine passée, JB Bickerstaff avait verrouillé sa place de coach au All-Star Game 2026 et on attendait de savoir qui, entre Mitch Johnson et David Adelman, allait représenter la conférence Ouest puisque le leader, Mark Daigneault, ne pouvait pas diriger les All-Stars deux années de suite.

Avec un bilan de 33 victoires pour 16 défaites, les Spurs occupent la deuxième place de la conférence, avec une défaite de moins (33-17) que les Nuggets, et c’est donc l’entraîneur de San Antonio qui est nommé.

Une sacrée performance pour ce jeune coach, qui s’est installé sur le banc des Spurs de manière inattendue en début de saison passée, après les problèmes de santé de Gregg Popovich, qui a finalement pris sa retraite. Déjà « All-Star », Mitch Johnson n’a coaché que 126 rencontres dans sa carrière.

« C’est un honneur et un privilège pour moi, ainsi qu’un formidable bonus et un souvenir inoubliable à partager avec certains membres de ma famille. Entraîner lors du All-Star Game sera une expérience incroyable, une opportunité unique », a réagi le technicien.

Reste une question avant l’événement du 15 février : comme il y aura trois équipes de All-Stars, qui, en plus de Mitch Johnson et JB Bickerstaff, se retrouvera sur le banc ?