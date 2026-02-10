All-Star Game 2026 : Brandon Ingram remplace Stephen Curry !

Stephen Curry blessé, Adam Silver devait trouver un remplaçant pour l’équipe « USA Stripes », et c’est Brandon Ingram qui a été choisi, et qui va donc faire le voyage avec son coéquipier, Scottie Barnes !

Transféré à Toronto et désormais pièce maîtresse des Raptors, actuellement à la 5e place (32 victoires – 22 défaites) de l’Est, Brandon Ingram tourne à 22.0 points, 5.8 rebonds et 3.7 passes décisives en 52 matchs. Ce retour au All-Star Game, son deuxième après celui de 2019/20, valide aussi son intégration dans un nouveau contexte.

Le principal intéressé a d’ailleurs insisté sur l’impact de son arrivée au Canada et du travail mené avec son coach dans son propre jeu : « Je suis très heureux d’avoir pris la décision de venir à Toronto. Cela m’a permis de développer mon jeu, en particulier en défense. Darko (Rajakovic) m’a poussé à m’améliorer en défense, sur le ballon et loin du ballon, en utilisant ma taille. En attaque, j’arrive à être efficace. J’ai pu montrer ce dont je suis capable. Je pense que j’ai évolué et que j’essaie d’en faire encore plus. Je pense que je vais pouvoir le faire pendant la deuxième moitié de la saison. Être All-Star aujourd’hui est une réussite incroyable. »

Avec LeBron James et Kevin Durant

Brandon Ingram rejoindra l’équipe « USA Stripes » ce dimanche 15 février à l’Intuit Dome d’Inglewood, dans une édition marquée par un nouveau format et beaucoup d’ajustements de dernière minute.

Pour rappel, la première équipe américaine, appelée « USA Stars », sera constituée de Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson et Tyrese Maxey.

La deuxième équipe américaine, appelée « USA Stripes », sera constituée de Jaylen Brown, Jalen Brunson, Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell, Norman Powell et donc Brandon Ingram.

Enfin, l’équipe internationale « World » sera formée de Giannis Antetokounmpo (forfait ?), Deni Avdija, Luka Doncic, Alperen Sengun, Nikola Jokic, Jamal Murray, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns et Victor Wembanyama.

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29:54 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 33:28 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 33:51 49.7 33.0 67.5 0.8 4.3 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NO 62 33:56 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.0 0.6 23.8 2020-21 NO 61 34:19 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NO 55 33:59 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.7 0.5 22.7 2022-23 NO 45 34:11 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NO 64 32:52 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.5 0.6 20.8 2024-25 NO 18 33:03 46.5 37.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.2 2.5 0.9 3.8 0.6 22.2 2025-26 TOR 52 34:00 47.2 36.4 83.5 0.8 5.0 5.8 3.7 1.9 0.8 2.5 0.8 22.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.