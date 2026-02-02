All-Star, Scottie Barnes voulait être accompagné de Brandon Ingram

En février 2024, Scottie Barnes avait participé au All-Star Game, appelé par Adam Silver pour remplacer un blessé. Cette première étoile avait donc une couleur particulière. La seconde, cette année, est « directe », puisqu’il a été nommé parmi les remplaçants pour le nouveau format du 15 février.

« Je n’ai pas vraiment le temps d’y penser pour l’instant. Je vais y réfléchir quand je serai chez moi. Après, bien sûr que je suis impatient d’y être », a commenté l’intérieur après la victoire des Raptors face au Jazz.

Son coach Darko Rajakovic était bien plus loquace. « Je ne pense pas que quiconque dans la ligue ne doute de son mérite d’être All-Star », dit-il. « Sa progression, sa façon de porter l’équipe : quand on vote pour un All-Star, il s’agit de savoir comment on aide son équipe à gagner, quel impact on a sur ses coéquipiers. »

L’absence de Brandon Ingram ? « Ridicule »

Ses coéquipiers justement, Scottie Barnes aurait voulu que l’un d’entre eux l’accompagne à Los Angeles. Il pense évidemment à Brandon Ingram, le meilleur marqueur des Raptors cette saison. Les Canadiens occupent la quatrième place de la conférence Est, ils sont donc gourmands et voulaient deux étoilés dans leur effectif, comme le Thunder, les Pistons, les Knicks, les Lakers et les Nuggets.

« Il apporte tellement pour notre équipe et quand on voit où on était l’an passé et où on en est cette saison, on voit que son impact est déterminant dans notre réussite », estime Scottie Barnes qui, par conséquent, juge l’absence de l’ancien des Pelicans « ridicule ».

De son côté, Brandon Ingram estime ne pas être encore à son meilleur niveau sur le plan physique, après une année 2024/25 très compliquée (18 matches seulement), et annonce que sa « seconde partie de saison devrait être formidable ». En attendant, il complimente son coéquipier.

« Il fait beaucoup de choses défensivement : des contres, de la défense individuelle, en aide. Il est partout. En attaque, il est capable de mettre du rythme, de voir des passes avant les autres, de courir en transition, de servir les gars sur des coupes », liste l’ailier.

« Il y a des choses que Brandon effectue à un niveau élevé et d’autres que Scottie fait aussi à un niveau élevé mais ils sont tellement différents », conclut Darko Rajakovic. « Ils ont beaucoup de respect l’un pour l’autre et ce qu’ils apportent à l’équipe, au fond, c’est de remporter des matches. Ils aident l’équipe à gagner. »

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35:22 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 34:47 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.6 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 TOR 60 34:54 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 8.2 6.1 2.0 1.3 2.8 1.5 19.9 2024-25 TOR 65 32:50 44.6 27.1 75.5 1.7 6.0 7.7 5.8 1.7 1.4 2.8 1.0 19.3 2025-26 TOR 50 34:29 49.9 30.6 81.6 2.2 6.2 8.3 5.5 2.9 1.3 2.7 1.6 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.