All-Star Game : Alperen Sengun remplace Shai Gilgeous-Alexander

Très déçu de ne pas être choisi pour le All-Star Game, Alperen Sengun va finalement pouvoir arborer sa 2e étoile puisque la NBA a annoncé que l’intérieur des Rockets va remplacer Shai Gilgeous-Alexander.

A l’infirmerie du Thunder après s’être blessé aux abdominaux face au Magic, le MVP 2025 fera donc défaut à l’équipe “World” composée désormais de Sengun donc, mais aussi Deni Avdija, Luka Doncic, Nikola Jokic, Jamal Murray, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns et Victor Wembanyama. Le cas Doncic reste en suspens puisque les Lakers pourraient le mettre au frigo pour qu’il soigne sa cuisse. Ce qui serait un coup dur, à la mène, après le forfait de SGA.

D’autres incertitudes demeurent à une semaine du All-Star Game puisque Jalen Duren et Stephen Curry sont actuellement à l’infirmerie.

Les deux autres équipes de ce All-Star Game new look sont :