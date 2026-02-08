Matchs
NBA
Matchs
NBA

All-Star Game : Alperen Sengun remplace Shai Gilgeous-Alexander

Publié le 8/02/2026 à 18:39 Twitter Facebook

NBA – Shai Gilgeous-Alexander blessé, la NBA le remplace par Alperen Sengun dans l’équipe “World”.

Alperen Sengun

Très déçu de ne pas être choisi pour le All-Star Game, Alperen Sengun va finalement pouvoir arborer sa 2e étoile puisque la NBA a annoncé que l’intérieur des Rockets va remplacer Shai Gilgeous-Alexander.

A l’infirmerie du Thunder après s’être blessé aux abdominaux face au Magic, le MVP 2025 fera donc défaut à l’équipe “World” composée désormais de Sengun donc, mais aussi Deni Avdija, Luka Doncic, Nikola Jokic, Jamal Murray, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns et Victor Wembanyama. Le cas Doncic reste en suspens puisque les Lakers pourraient le mettre au frigo pour qu’il soigne sa cuisse. Ce qui serait un coup dur, à la mène, après le forfait de SGA.

D’autres incertitudes demeurent à une semaine du All-Star Game puisque Jalen Duren et Stephen Curry sont actuellement à l’infirmerie.

Les deux autres équipes de ce All-Star Game new look sont :

  • USA Stars avec Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson et Tyrese Maxey.
  • USA Stripes » avec Jaylen Brown, Jalen Brunson, Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell et Norman Powell.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Fabrice Auclert
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes