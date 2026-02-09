Au fond du trou, les Wolves attendent la coupure avec impatience

Après la sortie de Rudy Gobert sur le manque d’effort de certains coéquipiers en défense, les Wolves ont semble-t-il lavé le reste de leur linge sale en famille. Pour autant, les problèmes subsistent et les Clippers, sans Darius Garland, sont venus les gifler au Target Center.

« Nous ne sommes pas dans très bon état d’esprit en ce moment », a reconnu Chris Finch, qui avait recadré Rudy Gobert. « Il faut se réveiller et essayer de bien terminer ces deux derniers matchs avant la coupure. C’est évident. »

Les Wolves ne donnent tout simplement pas l’impression de prendre du plaisir à jouer ensemble au basket, et c’est le cas depuis quasiment le début de saison. À chaque fois qu’on pense qu’ils sortent de leur mauvaise passe, ils y retombent aussitôt, et encore plus bas. Au-delà des défaites, c’est surtout la manière : il n’y a pas de vie dans le groupe, il n’y a pas d’esprit de révolte…

« C’est juste que l’attaque ne fonctionnait pas, surtout pour moi »

« J’ai l’impression qu’on avait une bonne énergie aujourd’hui. C’est juste que l’attaque ne fonctionnait pas, surtout pour moi », tempère Anthony Edwards, qui combine un affreux 13 sur 32 aux tirs avec Julius Randle. « Je n’ai rien de négatif à dire sur notre défense ce soir. Je pense qu’on a fait du bon boulot. On n’arrivait juste pas à marquer. »

Pour comprendre la saison des Wolves, il suffit de grimper sur les montagnes russes : cinq défaites de suite, suivies de quatre victoires de suite, puis trois défaites en quatre matches… C’est comme ça depuis le début de saison, et malgré ça, l’équipe est 6e à l’Ouest, en position de dernière qualifiée pour les playoffs.

« On a déjà perdu cinq matchs de suite récemment, et j’ai l’impression que l’énergie actuelle reflète ça, même si on n’en a perdu que deux », résume Donte DiVincenzo. « Ce sont juste de mauvaises défaites. »

Et comment est l’ambiance dans le vestiaire ? « Ça se passe bien. On répond, comme je l’ai dit, plutôt bien. Il n’y a pas forcément beaucoup de discours, mais on sait collectivement ce qu’on doit faire » répond Julius Randle, très nerveux en fin de match. « On continue de travailler. On avance pas à pas, et on sait qu’on peut le faire. Il n’y a pas tant de choses à dire. »