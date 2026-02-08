Chris Finch n’a pas aimé les remarques de Rudy Gobert

Après la défaite face aux Pelicans, Rudy Gobert a secoué le vestiaire des Wolves en réclamant que ceux qui ne défendent pas (Anthony Edwards ? Julius Randle ?) soient envoyés sur le banc. Un message à ses coéquipiers comme à ses coachs, qui implique que Chris Finch laisse passer trop de choses à ses stars…

« Je suis bien au courant de ses commentaires », a répondu le coach. « Je vais dire deux choses : premièrement, tous ceux qui connaissent notre façon de travailler ici savent que nous avons un haut niveau de responsabilisation. Deuxièmement, je gère toutes mes conversations avec nous en interne. Je trouve décevant qu’il ait ressenti le besoin d’aller le faire ailleurs. Mais quoi qu’il en soit, cela a déjà été abordé aujourd’hui. Aucune équipe qui a remporté quelque chose d’important n’y est jamais parvenue en remplaçant ses joueurs majeurs. »

Chris Finch reconnait toutefois que les Wolves sont à fleur de peau et « lunatiques » mais, pour le coach, ce n’est pas forcément lié à un ou deux joueurs en particulier, mais plutôt à une ambiance générale.

« Une mauvaise humeur collective »

« La plupart des actions qui impliquent peu d’implication proviennent d’une mauvaise humeur collective », a-t-il d’ailleurs déclaré. « Ce sont donc des choses que j’essaie d’identifier. La défense sur jeu rapide est la chose la plus évidente pour nous, c’est un peu un test clé au sujet de notre humeur et notre volonté de faire les efforts. »

À entendre Chris Finch, il semble parfois y avoir une déconnexion entre les joueurs « offensifs » et « défensifs » du groupe. Les attaquants comme Anthony Edwards et Julius Randle auraient alors le sentiment de devoir en faire trop en attaque, et donc de laisser la défense à l’autre groupe. De quoi agacer les défenseurs, qui feraient en retour moins d’efforts (écrans, mouvements…) pour les aider en attaque. Et finalement engendrer un malaise général ?

« Je sais qu’il est difficile de marquer 30 points par match dans cette ligue. Tout ce que je peux dire, c’est que l’attaque n’a pas besoin d’être aussi difficile », conclut le coach. « La manière dont vous dépensez votre énergie est importante, et il est possible de rééquilibrer les choses avec une attaque plus simple et une défense plus solide. »