Nikola Vucevic demande « de la taille et des qualités athlétiques » à Chicago

Défaits à quatre reprises lors de leurs cinq derniers matches, les Bulls n’avancent toujours pas au classement, squattant encore une fois le ventre mou de la conférence Est : 9e place, avec un bilan de 24 victoires et 26 défaites.

C’est une nouvelle saison sans relief qui se profile à Chicago, comme depuis maintenant quatre ans, et forcément, Nikola Vucevic espère que la « trade deadline » permettra de faire bouger des choses dans l’Illinois (mais pas trop non plus).

« Je pense qu’il y a certaines choses dont cette équipe a besoin pour franchir un cap, mais on verra ce qui se passera [d’ici la deadline] » a-t-il livré. « Si rien ne bouge, ce sera à nous d’essayer de trouver des solutions pour y arriver, mais ce n’est pas amusant de se retrouver dans la même position, année après année. Surtout quand on n’arrive pas à sortir du play-in et qu’on reste coincé derrière Miami à chaque fois. Mais je pense que cette équipe a besoin de certaines choses qui pourraient vraiment nous aider à avancer et franchir ce cap. »

S’adapter à la NBA moderne

Justement, Nikola Vucevic a déjà identifié ces fameuses « choses » qui renforceraient automatiquement les Bulls, qui n’ont plus passé un tour de playoffs depuis 2015.

« On a surtout besoin de taille et de qualités athlétiques » a estimé le Monténégrin, alors que ses dirigeants auraient récemment eu des vues sur Tari Eason, Yves Missi ou encore Zion Williamson. « On manque de taille à presque tous les postes et je pense que c’est le plus important. Beaucoup d’équipes possèdent de grands ailiers et je pense que ça nous aiderait vraiment si on pouvait en ajouter. C’est juste la manière dont le jeu a changé et évolué : dans la plupart des équipes, les postes 2, 3 et 4 mesurent entre 2m03 et 2m06. Nous, on n’a pas vraiment ça. »

Ce n’est pas l’arrivée de Dario Saric en provenance de Sacramento qui résoudra les problèmes de Chicago, puisque ce n’était qu’un joueur du bout du banc en Californie, mais cela aura au moins le mérite d’ajouter des centimètres – 208 en l’occurrence – à une équipe qui aime jouer avec des grands.

« On a montré tout au long de la saison que quand on jouait avec un cinq de grande taille, ça nous réussissait assez bien » a analysé Nikola Vucevic. « C’est malheureux que Zach [Collins] se soit blessé, car j’avais la sensation qu’on tenait quelque chose d’intéressant, mais j’espère qu’avec l’arrivée de Dario [Saric], on pourra l’intégrer, essayer d’utiliser cette configuration plus grande et voir ce que ça donne. Je pense qu’il peut parfaitement s’adapter à notre manière de jouer. »

Nikola Vučević Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHI 51 15:55 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.6 0.7 5.5 2012-13 ORL 77 33:14 51.9 0.0 68.3 3.5 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 31:47 50.7 76.6 3.2 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34:11 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 10.9 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31:20 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.9 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 29:37 46.8 30.7 66.9 2.3 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 29:32 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ORL 80 31:23 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32:14 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 CHI 26 32:37 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5 2020-21 ORL 44 34:05 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.5 2021-22 CHI 73 33:07 47.3 31.4 76.0 1.9 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 82 33:29 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.6 2023-24 CHI 76 34:21 48.4 29.4 82.2 2.8 7.8 10.5 3.3 2.5 0.7 1.6 0.8 18.0 2024-25 CHI 73 31:12 53.0 40.2 80.5 2.4 7.6 10.1 3.5 2.2 0.8 1.6 0.7 18.5 2025-26 CHI 48 30:50 50.5 37.6 83.8 2.1 6.9 9.0 3.8 2.0 0.7 1.4 0.6 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.