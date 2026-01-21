Ça discute sérieusement transferts du côté de Chicago

Équipe moyenne par excellence depuis des années, les Bulls se retrouvent dans une situation intéressante cette saison : une grande partie de leur effectif est en fin de contrat. On pense à Ayo Dosunmu, Zach Collins, Kevin Hurter ou Coby White et Nikola Vucevic. Des joueurs importants donc, et c’est un virage serré à prendre.

Faut-il les laisser filer à l’issue de cet exercice, ou plutôt les prolonger, ou bien les échanger pour justement ne pas les perdre sans contrepartie cet été ? Ce sont les questions que se posent les dirigeants et, visiblement, l’idée de monter des transferts est plus réelle que jamais.

Le vice-président Arturas Karnisova serait d’ailleurs moins exigeant, donc plus « réaliste », concernant ses joueurs que la saison passée, indiquait récemment le Chicago Sun-Times. Forcément, avec autant d’éléments qui pourraient partir libres, le dirigeant doit être plus souple avec ses homologues s’il veut espérer monter un transfert.

Toujours d’après nos confrères, les Bulls auraient ainsi ainsi discuté avec les Pelicans, au sujet de Zion Williamson et Yves Missi. Le premier fait partie des joueurs intouchables à New Orleans, donc ça n’ira pas plus loin, et les échanges vont surtout tourner autour du second.

De plus, les Wolves auraient approché la franchise de Chicago pour évoquer les cas de Coby White, dont l’intérêt était connu, mais aussi Ayo Dosunmu et Tre Jones, qui lui est sous contrat jusqu’en 2027 au moins.