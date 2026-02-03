Ty Jerome et Jaren Jackson Jr rendent la politesse aux Wolves

Si Minnesota avait survolé les débats deux jours plus tôt au FedEx Forum, le scénario de cette deuxième confrontation de suite sur le parquet de Memphis aura été tout autre ! Malgré les blessés qui ont miné la saison des Grizzlies, les troupes de Tuomas Iisalo continuent de montrer qu’ils ont de la ressource, en l’occurrence en s’appuyant sur un tout nouveau tandem Jerome-Jackson Jr (30 et 19 points) qui a porté l’équipe dans les moments importants, mais pas seulement. Jaylen Wells, Vince Williams Jr, GG Jackson et Cam Spencer ont apporté de précieux relais pour résister jusqu’au bout à ces Wolves emmenés par un Anthony Edwards à 39 points.

Le revenant Ty Jerome a attaqué fort pour essayer de mettre son équipe dans les meilleures dispositions, et le reste a suivi ! Il y a eu le passage de Jock Landale puis les 3-points de Vince Williams Jr, Olivier-Maxence Prosper puis Jaren Jackson pour répondre au premier coup de chaud d’Anthony Edwards (36-29). Ty Jerome a repris la main en début de deuxième quart-temps avant de laisser briller le bondissant GG Jackson puis le tandem Coward-Jackson Jr pour maintenir les locaux à +8 à la pause (66-58).

Résistants à la pression

A leur tour, les lieutenants d’Anthony Edwards ont fait le nécessaire pour rester dans le match au retour des vestiaires et résister à la montée en puissance de Jaren Jackson Jr, avec tour à tour Donte DiVincenzo, Julius Randle, Rudy Gobert et Jaden McDaniels à se relayer au scoring. Mais c’est finalement lors d’un nouveau gros passage d’Anthony Edwards pour alimenter un 10-0 que Minnesota a réussi à revenir (87-83).

Les Grizzlies ne semblaient pas avoir de solution pour le stopper, mais a su rebondir avant la fin du troisième quart-temps, repassant à +12 grâce au duo Williams-Jackson Jr (98-86). Au moment où ils auraient pu craquer, les locaux ont finalement réussi à porter un coup fatal aux Wolves en repassant à +20, l’œuvre d’un 9-0 orchestré de main de maître par Ty Jerome, au service pour Vince Williams Jr et Jaren Jackson Jr de loin, sans oublier de faire ficelle d’une tentative derrière l’arc (109-89).

Car malgré la pression d’Anthony Edwards, Donte DiVincenzo et Jaden McDaniels, Minnesota est tombé sur un Cam Spencer impérial pour assurer la victoire, avec deux flèches à 3-points qui ont maintenu un écart raisonnable, avant de laisser Ty Jerome guider Memphis à bon port lors des trois dernières minutes du match pour un succès 137-128, après un ultime floater de l’ancien joueur des Cavs puis un dunk monumental signé Cedric Coward.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Ty Jerome confirme. Il avait déjà impressionné lors de son premier match de la saison samedi, et son deuxième a été dans la lignée du précédent. Sa présence rassure et décuple surtout les possibilités de Memphis en attaque quand il a le ballon en main, par sa qualité de finition, de passe et sa vision de jeu. Auteur de 19 points, 6 rebonds et 8 passes décisives en seulement 20 minutes, il a déjà réussi son intégration dans son nouvel environnement. Reste à croiser les doigts pour qu’on le voit un jour à l’œuvre aux côtés de Ja Morant et Jaren Jackson Jr afin de se faire une réelle idée du potentiel qu’aurait pu entrevoir Memphis sans les blessures à répétition…

GG le Marsupilami. On ne sait pas s’il est fan de la bondissante bête jaune à pois, mais l’ailier des Grizzlies a en tout cas a assuré le spectacle dans le même style, en multipliant les envolées ! Joueur intense, à l’image de son rebond offensif arraché après avoir raté son lancer-franc, il a réussi deux passages importants en première puis en deuxième mi-temps, marqués par des dunks qui ont mis la résistance du cercle à rude épreuve. GG décroche la note artistique aux côtés du trio Spencer-Wells-Williams qui aura été tout aussi précieux. Mention spéciale également pour le dunk de Cedric Coward en point d’exclamation d’un match réussi pour Memphis.

L’apport du banc des Grizzlies. Memphis a pour particularité d’avoir le banc le plus prolifique de la ligue en terme de scoring. Une tendance qui s’est encore confirmée cette nuit avec un cinglant 52 à 13 ! La diversité de ses menaces, c’est aussi ce qui a fait la différence en faveur des locaux avec 7 joueurs à 13 points et plus. Les Wolves, à la hiérarchie un peu figée en fin de match, feraient bien de s’en inspirer.

Sur la route (de) Memphis. A peine le temps de savourer la victoire, les Grizzlies vont à présent se préparer pour la suite, et le programme à venir s’annonce pour le moins périlleux avec 13 déplacements sur leur 19 prochains matchs ! Ça commence par du lourd avec un road trip de cinq matchs qui mènera Memphis jusqu’au All-Star break.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.