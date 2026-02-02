Après sa grosse colère, Jason Kidd passe à la caisse

La question n’était pas de savoir si Jason Kidd allait écoper d’une amende, mais plutôt de savoir à combien elle s’élèverait. Finalement, la NBA a tranché et annonce un montant de 35 000 dollars, pour avoir « critiqué publiquement l’arbitrage » et utilisé un « langage grossier » en conférence de presse.

Une sanction qui intervient après que l’entraîneur de Dallas se soit donc emporté contre de mauvaises décisions arbitrales, dans la foulée d’une courte défaite de son équipe à Houston.

« J’ai vu une faute ! Les arbitres, Sean Wright, Simone Jelks et Jason Goldenberg, ont été horribles ce soir. C’est inacceptable. C’est une faute » avait-il lancé à son pupitre. « À un moment donné, il doit y avoir un revisionnage de l’action. Il attaque le cercle, il se fait frapper. C’est une faute. Si la situation était inversée, est-ce qu’on siffle ? Il faut être cohérent et ce soir, les arbitres ne l’ont pas été. »

Jason Kidd défendait alors Cooper Flagg, pénalisé selon lui par l’arbitrage sur les dernières possessions des Mavericks contre les Rockets.

Apparu très tendu en conférence de presse, « J-Kidd » avait même égratigné les journalistes en voulant défendre ce même Cooper Flagg, repositionné à la mène, et on se doute que l’amende tombe aussi pour cette raison.

« Je n’en ai rien à foutre des critiques. Les critiques, c’est votre opinion. C’est vous qui écrivez ces conneries. J’ai pratiqué ce sport, je l’ai fait à un très haut niveau et, putain, je sais ce que je fais. […] Je me moque de ce que vous écrivez, parce que vous n’avez jamais joué. J’ai formé des joueurs, je sais ce que je fais. La critique ne fait que me rendre meilleur. Si je ne faisais pas les choses correctement, vous ne seriez pas là à essayer de trouver des failles dans mon travail. C’est tout. Merci. »