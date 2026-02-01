Jason Kidd ne décolère pas

Comme la veille, face aux Hornets, Cooper Flagg a été très, très bon face aux Rockets. Mais comme la veille, le rookie des Mavericks s’est loupé sur les dernières possessions et les Mavericks ont perdu. Sauf que cette fois, Jason Kidd a estimé que son jeune ailier avait été pénalisé par l’arbitrage.

« J’ai vu une faute ! Les arbitres, Sean Wright, Simone Jelks et Jason Goldenberg, ont été horribles ce soir. C’est inacceptable. C’est une faute » a lancé le coach de Dallas en conférence de presse. « À un moment donné, il doit y avoir un revisionnage de l’action. Il attaque le cercle, il se fait frapper. C’est une faute. Si la situation était inversée, est-ce qu’on siffle ? Il faut être cohérent, et ce soir les arbitres ne l’ont pas été. »

Dans son viseur, cette pénétration de Cooper Flagg à 25 secondes de la fin. Le rookie déborde Amen Thompson sur sa main gauche, et il est déséquilibré au moment de poser son lay-up.

« J’ai clairement senti le contact, mais au final ce sont les arbitres qui prennent la décision, donc c’est comme ça… » soupire Cooper Flagg. « Je dois composer avec ça, et ça fait partie du jeu. Ce n’est pas la première fois de ma vie que je n’obtiens pas des coups de sifflet, et ce ne sera probablement pas la dernière. Donc quoi qu’il arrive, je dois continuer à jouer. »

Côté Houston, on avait anticipé ce « drive » main gauche. « On sait qu’il aime beaucoup aller sur sa main gauche », rapporte Ime Udoka. « C’est quelque chose que l’on voit souvent. Quand il rentre ses tirs extérieurs, et les tirs que l’on essaie de lui concéder, ça fait évidemment grimper ses statistiques. »

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 44 33:56 48.2 29.0 80.1 1.2 5.3 6.5 4.1 2.3 1.3 2.2 0.8 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.